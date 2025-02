Nas redes sociais, Fernanda Torres leva a melhor entre as concorrentes do Oscar 2025

O Oscar 2025 acontece apenas no próximo domingo, 2, mas, se depender da internet, Fernanda Torres já levou a estatueta. A atriz registrou um crescimento expressivo no engajamento nas redes sociais nos últimos meses, superando suas concorrentes na disputa pela categoria de Melhor Atriz.

Levantamento da mLabs, plataforma de gerenciamento de redes sociais, mostra que o volume de interações no perfil da atriz de 'Ainda Estou Aqui' no Instagram superou significativamente o das concorrentes, registrando números expressivos que evidenciam uma forte conexão com seus 4,3 milhões de seguidores.

Além de se destacar nas telas e no ambiente digital, Fernanda também marca presença nos blocos de Carnaval, inspirando fantasias entre os foliões. A mobilização espontânea reforça sua conexão com o público e a expectativa para a premiação, que será transmitida ao vivo pela EXAME.

Conforme a análise da mLabs, no período de setembro a dezembro de 2024, a atriz publicou 77 posts no Instagram – cinco vezes mais que a média de suas concorrentes –, acumulando mais de 9,2 milhões de curtidas, um número superior à soma das curtidas recebidas pelas concorrentes: Demi Moore ('A Substância'), Mikey Madison ('Anora'), Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez') e Cynthia Erivo (“Wicked”).

Já entre janeiro e fevereiro de 2025, período próximo à premiação, a Fernanda alcançou números ainda mais expressivos: 43 publicações, 72% acima da média das concorrentes, gerando uma média de 431 mil interações por post, mais de 18 milhões de curtidas e 464 mil comentários.

A comparação com as concorrentes reforça o desempenho da brasileira. Mesmo somando as curtidas das outras quatro indicadas, ela lidera isoladamente. Demi Moore aparece em segundo lugar com 4,4 milhões de curtidas e Cynthia Erivo em terceiro, com 4,1 milhões.

No volume de comentários, Fernanda também teve um engajamento 6,8 vezes maior do que a soma das demais, com uma proporção de 27 comentários em seu perfil para cada um recebido pelas concorrentes.

A força da torcida brasileira

O alto engajamento não reflete apenas a presença digital de Fernanda Torres, mas também sua forte conexão com o público e o entusiasmo dos brasileiros na corrida pelo Oscar. A premiação está marcada para 2 de março, coincidindo com o Carnaval no Brasil.

"O sucesso digital de Fernanda Torres se mantém consistente ao longo do tempo, refletindo uma estratégia eficaz de comunicação e uma conexão genuína com o seu público. Isso reforça o poder das redes sociais na construção de narrativas de sucesso e na consolidação da imagem de um artista no cenário global”, diz Caio Rigoldi, CEO e cofundador da mLabs.

Confira os números do perfil da Fernanda Torres:

Mais de 18 milhões de curtidas no Instagram entre janeiro e fevereiro de 2025.

Mais de 464 mil comentários no Instagram entre janeiro e fevereiro de 2025.

Média de 431 mil interações por post no Instagram entre janeiro e fevereiro de 2025.

43 publicações no Instagram entre janeiro e fevereiro de 2025 (72% acima da média das concorrentes).

77 publicações no Instagram entre setembro e dezembro de 2024 (5 vezes a média das concorrentes).

Mais de 9,2 milhões de curtidas no Instagram entre setembro e dezembro de 2024.

Engajamento 6,8 vezes maior que a soma do engajamento das outras quatro concorrentes em comentários.

27 comentários no perfil de Fernanda para cada comentário recebido pelas concorrentes.

A estratégia digital da atriz, marcada por alta frequência de publicações e interação direta com os seguidores, se alinha a tendências de marketing digital voltadas para o fortalecimento de marca pessoal. O desempenho nas redes sociais reforça sua posição na corrida pelo Oscar e sua relevância no cenário do entretenimento.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.