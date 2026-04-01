Feliz Dia da Mentira: brincar é decisão estratégica, não criativa

Todo ano, no dia 1º de abril, o mundo das marcas se divide em dois grupos. O primeiro grupo passa o dia em reunião discutindo se “nossa amada marca combina com esse tipo de coisa”. O segundo já discutiu semanas antes, lançou um produto fictício, viu a imprensa publicar como notícia real e, nesse dia, está colhendo awareness nas redes e cobertura espontânea na imprensa.

A diferença entre os dois é menos sobre criatividade e mais sobre clareza de identidade.

Em 1996, a Taco Bell publicou anúncios de página inteira nos maiores jornais dos Estados Unidos, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, anunciando que havia comprado a Liberty Bell. O monumento seria rebatizado de “Taco Liberty Bell”. Investimento: US$ 300 mil só em mídia impressa.

O país entrou em colapso. Linhas telefônicas congestionaram. O porta-voz da Casa Branca foi questionado na coletiva e entrou na brincadeira ao vivo, informando que o Lincoln Memorial também havia sido vendido e seria renomeado “Ford Lincoln Mercury Memorial”.

Horas depois, a Taco Bell revelou a piada e anunciou uma doação real para a preservação do monumento. O resultado foi cobertura nacional por semanas, com custo de mídia equivalente a zero na segunda fase.

Trinta anos depois, o case ainda abre aulas de marketing em universidades americanas. Nenhuma campanha paga da Taco Bell naquele ano chegou perto desse retorno.

Por que funcionou? Porque era absurdo o suficiente para ser engraçado e plausível o suficiente para confundir. Essa tensão é o motor de toda grande piada de marca.

Em 2021, a Volkswagen divulgou um press release oficial anunciando que mudaria seu nome para “Voltswagen”, sinal da sua transição para veículos elétricos. Não foi vídeo divertido. Não foi meme. Foi um documento corporativo com linguagem técnica e tom sério.

Reuters publicou como notícia real. AP também. O New York Times também.

O que a Volkswagen fez foi usar a credibilidade do próprio formato como arma. Enquanto outras marcas tentavam ser engraçadas, ela usou a seriedade para confundir. O resultado foi cobertura internacional espontânea num momento em que precisava exatamente posicionar sua virada para o elétrico.

O risco existia. Reguladores e investidores reagiram antes do reveal, e a Securities and Exchange Commission abriu uma investigação preliminar. Mas o princípio ficou provado: quando a piada nasce de uma verdade estratégica da empresa, ela carrega peso real.

Perfume de cerveja

Em 2018, a Guinness lançou o Guinness Cologne, um perfume que capturaria o cheiro da cerveja. Embalagem premium, iluminação dramática, trilha sensual, copy sofisticado com a tagline “feito de mais”, referência direta ao slogan histórico da marca.

A campanha era regional, sem distribuição internacional, sem mídia paga além do próprio canal.

Seis anos depois, ainda aparece em listas dos melhores stunts da história do marketing. Porque a execução era tão fiel à identidade da Guinness que qualquer consumidor da marca acreditou por pelo menos trinta segundos.

E trinta segundos de dúvida genuína é tudo que uma boa piada precisa.

O Duolingo anunciou que, se o usuário ignorasse as notificações de estudo, a coruja verde apareceria fisicamente em casa para cobrar. Absurdo total, porém, completamente fiel à personalidade obsessiva e levemente ameaçadora que a marca já havia construído ao longo de anos de comunicação.

Sobre essa piada, o Duolingo ergueu uma das personalidades de marca mais consistentes e lucrativas dos últimos anos. A coruja virou meme global. O meme virou ativo de marca. O ativo virou vantagem competitiva real.

O que o Brasil ainda não entendeu?

Existe uma pergunta que separa as marcas que sabem brincar das que apenas tentam: temos segurança suficiente na nossa identidade para parecer ridículos de propósito?

Por aqui, seriedade ainda é confundida com autoridade. Marcas que poderiam usar o humor como demonstração de maturidade optam pelo silêncio com medo de parecerem levianas. O resultado é um calendário de 1º de abril majoritariamente vazio. Ou você viu algo suuuper interessante rolar hoje no seu feed?

Uma oportunidade de diferenciação que se repete todo ano, sem ser aproveitada.

O que fica depois da risada?

Volto ao começo: a piada mais eficaz é aquela que poderia ser verdade.

Taco Bell comprou um monumento porque sabia exatamente o tamanho da sua irreverência. A Volkswagen trocou de nome porque sabia exatamente aonde estava indo. O Duolingo mandou a coruja para sua casa porque sabia exatamente quem era sua persona.

Esse é o ponto que o deck de aprovação nunca captura: brincar bem não é uma decisão criativa. É uma declaração de identidade. E marcas que não sabem quem são com clareza suficiente jamais vão ter coragem de parecer ridículas de propósito.

As que sabem transformam uma piada de um dia num ativo que dura décadas.

E essa, convenhamos, não tem nada de mentira.