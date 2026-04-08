Gigante do varejo no Sul entra em novo ciclo com R$ 6 bi em vendas ao ano

Com mais de 90 anos de história, o Grupo Tacla,, de Curitiba, inicia uma nova etapa marcada por inovação e reposicionamento estratégico. O movimento vem embalado por um rebranding que vai além da estética e busca traduzir, com mais clareza, o papel que a companhia passou a ocupar no varejo e nas cidades onde atua, com presença concentrada no Sul e no interior de São Paulo.

Os números dão a dimensão do momento: são 12 shoppings, mais de 2.500 operações, cerca de 425 mil m² de área bruta locável, fluxo anual superior a 75 milhões de visitantes e vendas que ultrapassam R$ 6 bilhões. É sobre essa escala que o reposicionamento se ancora — e também sobre a necessidade de dar unidade a um portfólio que cresceu ao longo das últimas décadas.

A empresa, que nasceu em 1934 com a Tecelagem Imperial, fundada em Curitiba pelo imigrante sírio Mounif Tacla, evoluiu de uma operação industrial para um dos principais players de shopping centers do país — hoje o maior da região Sul. Ao longo desse percurso, manteve uma cultura baseada em relações próximas e visão de longo prazo, pilares que seguem como ativo estratégico no novo posicionamento.

Essa transição acompanha uma mudança mais ampla do setor. Os shopping centers deixaram de ser apenas espaços de consumo para assumir funções mais amplas nas cidades, combinando serviços, lazer, gastronomia e experiências. Em um cenário de competição com o digital, a relevância do ativo físico depende menos da metragem e mais da capacidade de gerar fluxo qualificado e permanência.

A nova identidade visual surge, nesse contexto, como consequência — não como ponto de partida. Internamente, o processo envolveu escutas com lojistas, colaboradores e parceiros, que reforçaram atributos já consolidados, como consistência de gestão e credibilidade.

“O desafio não era criar algo novo, mas expressar melhor o que já existe”, resume o diretor de Merchandising e Inovação, Gustavo Tacla. A avaliação é compartilhada pelo diretor de Marketing, Mounif Tacla, que vê o movimento como uma evolução natural diante da maturidade do grupo.

Guarda-chuva institucional

O reposicionamento também formaliza o uso da marca Tacla Shopping como guarda-chuva institucional, conectando ativos que até então operavam de forma mais dispersa. A decisão indica ganho de escala não apenas operacional, mas também de percepção — um ativo relevante em um setor intensivo em capital e concorrência regional.

“Este rebranding é um marco importante na nossa trajetória. Ele não representa uma ruptura, mas uma evolução coerente com tudo o que construímos ao longo de mais de 90 anos. Ao mesmo tempo em que respeitamos nossa história, estamos preparando o Grupo Tacla para os próximos ciclos de crescimento, com uma visão ainda mais clara sobre o nosso papel no desenvolvimento das cidades e na transformação do varejo. Mais do que uma nova marca, estamos reforçando um compromisso de longo prazo com inovação, solidez e relevância”, afirma o CEO do Grupo Tacla, Aníbal Tacla, filho do fundador.

Mais do que centros de consumo, os shoppings passam a ser apresentados como plataformas urbanas. O conceito que orienta essa leitura — “A força que transforma” — reflete a visão de empreendimentos como indutores de desenvolvimento, reorganizando fluxos e ampliando o dinamismo econômico local.

Essa leitura ganha força em um momento em que o varejo físico disputa atenção com o digital e precisa justificar seu papel para além da transação. No caso da Tacla, a aposta está no shopping como espaço de convivência, experiência e serviço — base para sustentar ocupação e recorrência.

Em um mercado em que rebrandings frequentemente se limitam à superfície, o movimento do Grupo Tacla sinaliza outra direção: menos ruptura, mais organização. Ao conectar passado, presente e ambição futura, a companhia busca consolidar seu posicionamento como agente de transformação urbana no varejo brasileiro.

Sobre a Tacla Shopping

Com mais de 90 anos de tradição, a Tacla Shopping atua na construção, administração, incorporação e comercialização de centros comerciais, shopping centers e outlets. É a maior empresa do segmento no Sul do Brasil, com 12 empreendimentos distribuídos entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo, incluindo ativos como Shopping Palladium Curitiba, Ventura Shopping, Jockey Plaza Shopping, Shopping Estação e City Center Outlet Premium, na região de Curitiba (PR); Palladium Ponta Grossa, Plaza Campos Gerais, Palladium Umuarama e Catuaí Palladium (Foz do Iguaçu), no interior do Paraná; Itajaí Shopping Center e Porto Belo Outlet Premium, em Santa Catarina; e o Shopping Cidade Sorocaba, no interior de São Paulo.