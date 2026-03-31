Do terno ao lifestyle: Ricardo Almeida oficializa nova fase da marca

Após quatro décadas consolidada como a tradução do luxo masculino no Brasil, Ricardo Almeida inicia, a partir de 1º de abril, um capítulo mais ambicioso. A grife, que construiu o império sobre o rigor do corte e a sobriedade do preto e branco, oficializa agora uma virada completa em sua identidade visual. A estratégia caminha em conjunto com o desejo da marca de entrar no mercado de bem-estar.

O tradicional logotipo dá lugar a um símbolo atualizado e a uma paleta de cores solar e moderna: o laranja e o cinza pirita. Mais do que uma mudança estética, o novo branding envelopa uma transição de modelo de negócio.

A Ricardo Almeida está deixando de ser "apenas" uma marca de roupas para se tornar um hub de experiências. No radar, estão projetos que extrapolam o closet, como a abertura de um hotel e de uma casa voltada ao wellness (bem-estar) — movimentos que seguem a tendência global de grandes grifes de luxo que se transformam em curadoras de estilo de vida.

Os oito pilares do novo legado

O novo logotipo não foi escolhido ao acaso; ele é uma representação geométrica dos oito fundamentos que agora regem a estratégia da companhia. Entre eles, destacam-se o compromisso inegociável com a qualidade, o vanguardismo como propósito e a premissa de que a moda não é sobre status, mas sobre essência.

“Este momento reitera nossa evolução constante. O diferencial é que nossos oito pilares fundamentais, agora estampados no logotipo, tornam-se a prioridade central de todas as nossas estratégias”, explica Carolina Piza, Diretora de Marketing da marca. Segundo ela, a mudança prova que, mesmo com uma estética tão disruptiva para os padrões anteriores, a essência do DNA de Ricardo Almeida permanece intacta.

Para quem frequenta o circuito de luxo de São Paulo, a mudança é uma confirmação. A transição começou de forma sutil em 2024, com a inauguração do Studio no Cidade Matarazzo, e ganhou corpo em agosto de 2025 com a primeira concept store no Shopping Pátio Higienópolis. Ali, o público já teve o primeiro contato com o novo design arquitetônico e a paleta de cores que nortearão as próximas unidades.

A partir de agora, a mudança chega a 100% do estoque e da comunicação. O plano inclui um retrofit gradual de todas as lojas físicas ao longo dos próximos anos, alinhando o ambiente de compra à nova fase da marca. É o Ricardo Almeida de sempre, mas com os olhos — e as cores — voltados para o futuro.