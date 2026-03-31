Por que a Meta vê nos óculos com IA sua próxima aposta bilionária

A Meta ampliou sua atuação no mercado de dispositivos com inteligência artificial ao lançar dois novos modelos de óculos inteligentes em parceria com a Ray-Ban, reforçando uma estratégia que vem ganhando tração dentro da companhia.

Voltados especialmente para usuários que precisam de correção visual, os produtos chegam como parte de um movimento maior de integração da IA ao cotidiano.

Os modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics e Ray-Ban Meta Scriber Optics passam a ser vendidos a partir de US$499 nos Estados Unidos, com chegada a outros mercados selecionados prevista para abril. Diferentemente das versões anteriores, os lançamentos têm foco direto em usuários que utilizam lentes de grau.

A disputa pelo rosto do consumidor

A iniciativa reforça uma tendência crescente entre empresas de tecnologia, a de transformar dispositivos vestíveis em plataformas de acesso à inteligência artificial. No caso da Meta, os óculos deixaram de ser apenas um experimento e passaram a ocupar um papel estratégico dentro da companhia.

Mais do que hardware, os dispositivos funcionam como pontos de acesso contínuo à inteligência artificial, permitindo leitura de mensagens, navegação e interação com assistentes digitais sem a necessidade de um smartphone. A proposta sinaliza uma mudança na forma como a tecnologia se integra à rotina.

Ao direcionar os novos modelos para usuários com necessidade de correção visual, a Meta amplia significativamente seu mercado potencial. Embora versões anteriores já fossem compatíveis com lentes de grau, esta é a primeira vez que os produtos são projetados especificamente para esse público.

A estratégia também envolve distribuição: os óculos serão comercializados principalmente por meio de óticas, aproximando o produto de um canal tradicional e mais acessível ao consumidor. Além disso, os modelos oferecem ajustes personalizados para diferentes formatos de rosto, reforçando a proposta de adaptação individual.

Na era dos dispositivos inteligentes

A evolução dos óculos com inteligência artificial aponta para uma transformação mais ampla no mercado de trabalho.

À medida que a IA se torna mais presente em dispositivos do cotidiano, cresce a demanda por profissionais capazes de compreender, aplicar e desenvolver soluções integradas a essas tecnologias.

Esse avanço não se limita ao setor de tecnologia. Áreas como marketing, vendas, operações e atendimento passam a ser impactadas por novas formas de interação com dados e sistemas inteligentes.

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A consolidação dos dispositivos vestíveis como plataformas de IA indica um novo ciclo de inovação, no qual a capacidade de adaptação e domínio dessas ferramentas tende a se tornar um diferencial competitivo relevante no desenvolvimento de carreira.