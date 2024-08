'Emily em Paris': quarta temporada da série contará com 'publi' da L’Oréal Paris

A L’Oréal Paris aproveitou a quarta temporada de ‘Emily em Paris’, que explora o universo da moda e beleza, para promover a linha Elseve Óleo Extraordinário para cabelos. A multinacional francesa fechou parceria com a Netflix para exibir vídeos de 30”, 15” e 6” antes dos novos episódios da série, que foi uma das mais vistas na plataforma de streaming em 2020, quando foi lançada.

A campanha “Experimente 1.000 jeitos de ser extraordinária” destaca a multifuncionalidade de Elseve Óleo Extraordinário. O produto é apresentado dentro de uma rotina versátil, assim como é a vida da protagonista. Além de sua conexão com Paris, a marca quer incentivar mulheres a se sentirem autênticas e extraordinárias em qualquer ocasião.

Os vídeos destacam as diversas formas de uso do produto da L’Oréal Paris, como day after, umectação, aplicação com máscara ou condicionador e proteção térmica. A campanha 360º, assinada pela WMcCann, conta com a participação de Taís Araújo, embaixadora da marca, além das personalidades Manu Gavassi e Alan Vivian. A estratégia inclui filmes para TV aberta e PayTV, além de materiais digitais e conteúdos sobre a rotina e a ciência do produto.

“A nova campanha de Elseve Óleo Extraordinário comunica exatamente o que faz o nosso produto ser o favorito por aí. Com as diferentes ações integradas em frentes de mídia, celebramos a versatilidade e a sofisticação que cada mulher pode trazer para sua rotina de cuidados com um tratamento universal. Queremos mostrar como a beleza extraordinária está ao alcance em qualquer ocasião”, diz Maíra da Matta, diretora de marca da L’Oréal Paris.

“Conseguimos desenvolver uma estratégia que comunica em diferentes meios e múltiplas plataformas, atingindo a um público diverso. Com a participação de personalidades, tivemos a oportunidade de demonstrar o uso do produto em diversas rotinas capilares e cocriar de uma maneira versátil, criando conexão e identificação”, complementa Ricardinho Weitsman, ECD da WMcCann Rio.

Anúncios em alta

Além de ‘Emily em Paris’, a Netflix também firmou contratos publicitários com outras séries e eventos ao vivo, como ‘Bridgerton’, ‘Round 6’, ‘Casamento às Cegas’ e os jogos da NFL. A gigante do streaming lançou seu plano com anúncios pela primeira vez em 2022. Entre 2023 e 2024, o número de usuários ativos mensais desse plano disparou 700%, passando de 5 milhões para 40 milhões, conforme divulgado em maio.

Em julho, a empresa afirmou que os planos com anúncios representavam 45% de todas as novas assinaturas em mercados onde estão disponíveis. Na mesma época, a Netflix anunciou ter fechado mais de 60 campanhas — propaganda que aparece quando um programa é pausado — com grandes marcas como Coca-Cola, Ford e McDonald's. A companhia começará a testar neste ano uma plataforma de tecnologia de anúncios no Canadá antes de lançá-la em 2025.

Na terça-feira, 21, as ações da Netflix alcançaram um recorde histórico de US$ 711,33, antes de recuar para US$ 697 à tarde. A alta anterior era de US$ 700,99, em 2021. O recorde veio depois da empresa anunciar que conseguiu aumentar a venda de anúncios em 150% desde 2023. Este foi o seu segundo ano participando dessas negociações - acordos feitos antes do próximo ano de transmissão, de acordo com o Quartz.

