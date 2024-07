Netflix supera expectativa e registra 277 milhões de assinaturas pelo mundo

A Netflix ampliou sua liderança entre os serviços streaming, adicionando 8 milhões de clientes no segundo trimestre e aumentando as estimativas de vendas anuais e margens de lucro.

Os resultados sobre novos assinantes, anunciados numa carta aos acionistas na quinta-feira, superaram as expectativas em todas as regiões do mundo, incluindo 2,8 milhões de novos clientes na Ásia-Pacífico.

A nova regra da empresa sobre o fim compartilhamento de senhas e a introdução de um plano de assinatura de preço mais baixo com publicidade impulsionou a Netflix para seu segundo melhor primeiro semestre, atrás apenas do boom alimentado pela pandemia em 2020. O plano mais barato, que registrou 34% de crescimento, foi responsável por quase metade das novas assinaturas.

Foram 277,65 milhões de assinaturas pagas globais contra 274,4 milhões da expectativa do mercado, de acordo com o StreetAccount, num crescimento de 16,5% em comparação com 2023.

Essa onda de crescimento da Netflix ocorreu enquanto muitos de seus concorrentes desaceleraram. Isso se explica pela quantidade de produções que caíram no gosto do público no último trimestre - casos da nova temporada de Bridgerton, do surpreendente Bebê Rena e o filme francês Sob as águas do Sena. Eles ajudaram a aumentar a participação da Netflix nas TVs nos EUA em mais de 8% no último mês, mais que o dobro de qualquer outro serviço de streaming pago, segundo dados da Nielsen.

A receita da companhia aumentou 17%, para US$ 9,56 bilhões, superando ligeiramente as projeções, impulsionada pelos preços mais caros das assinaturas. A Netflix disse que agora espera um crescimento de receita para o ano inteiro de 14% a 15%, em comparação com a previsão anterior de 13% a 15%.

A Netflix planeja parar de divulgar o número de assinantes no próximo ano, o que muitos analistas interpretaram como um mau sinal sobre seu crescimento no futuro. No entanto, a empresa, que conquistou mais de 17 milhões de clientes este ano, adotou um tom confiante na quinta-feira, aumentando sua estimativa para as margens de lucro para o ano inteiro.

Numa entrevista por vídeo após a apresentação dos resultados, o board da Netflix informou que ainda existem 500 milhões de lares com smart TVs que não pagam pela Netflix, um grande mercado ainda a ser explorado.

A empresa enxerga seu plano com anúncios como uma grande oportunidade para crescer ainda mais. Mais de 40 milhões de pessoas agora usam o plano com publicidade todos os meses. A Netflix espera atingir um número "significativo de assinantes" de seu plano mais barato em 2025.