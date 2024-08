Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia da comédia Jackpot: Loteria Mortal. Já na Netflix, estreia da quarta temporada de Emily em Paris.

Jackpot: Loteria Mortal (Prime Video)

Jackpot: Loteria Mortal conta a história da vencedora da loteria criada recentemente na Califórnia, Katie Kim (Awkafina) e sua luta para sobrevir e reivindicar seu bilhete premiado com o apoio do Cassidy (John Cena), enquanto fogem do Louis Lewis (Simu Liu) e dos caçadores do prêmio.

Homicídio nos EUA: Laci Peterson (Netflix)

A diretora Skye Borgman traz a análise definitiva do assassinato de Laci Peterson, a jovem querida por todos que desapareceu na véspera do Natal de 2002, grávida de oito meses de seu primeiro filho. O caso perturbador chamou a atenção do país e dominou o noticiário. Os fatos se desenrolaram lentamente, levando ao indiciamento do marido, Scott Peterson, por este assassinato brutal — embora ele se considere inocente até hoje. Vinte anos após a condenação de Scott, esta série documental em três partes usa novos clipes, imagens de interrogatórios e de câmeras no tribunal para colocar o drama do desaparecimento, a investigação e o julgamento em foco. Além de entrevistas com detetives, repórteres, advogados e jurados relembrando suas experiências em tempo real, a série também mostra uma conversa com Amber Frey, a mulher com quem Scott levava uma vida dupla na época do desaparecimento de Laci, e cuja disposição em colaborar com a Justiça fez o caso avançar. E, pela primeira vez desde a morte da filha, Sharon Rocha e três amigas de infância falam sobre as lembranças de Laci, o impacto deste crime chocante em suas vidas e a esperança de que, ao mostrar esta história para uma nova geração, seja possível impedir que outras mulheres que sofrem com violência doméstica tenham o mesmo destino trágico.

Filhas (Netflix)

Retratando a empatia e o perdão de um jeito emocionante, Filhas é um documentário realizado ao longo de oito anos pela cineasta Natalie Rae e a ativista Angela Patton. O filme acompanha as garotas Aubrey, Santana, Raziah e Ja’Ana durante a preparação para um baile com seus pais, que estão presos. Falando abertamente sobre seus sonhos, ambições e o impacto emocional da ausência das figuras paternas, agravado pelas limitações das visitas virtuais, elas revelam toda sua sabedoria e resiliência ao longo dos anos. Encarando decepções, raiva e incerteza, elas aproveitam uma oportunidade preciosa de estabelecer conexões. Filhas examina a complexidade das relações familiares abaladas pelas barreiras implacáveis do sistema de justiça penal, destacando que o núcleo familiar é essencial para que a comunidade possa melhorar.

Emily em Paris (Netflix)

Após os eventos dramáticos do casamento infeliz de Camille e Gabriel, Emily fica perdida: ela gosta de dois homens, mas Gabriel terá um filho com a ex e as desconfianças de Alfie sobre ela e Gabriel são confirmadas. No trabalho, Sylvie precisa enfrentar um dilema controverso do passado para tentar salvar seu casamento, e a Agence Grateau passa por uma reformulação da equipe. Enquanto isso, ao se preparar para o Eurovision, Mindy e a banda precisam economizar. Trabalhando juntos para tentar conquistar uma estrela Michelin, a química de Emily e Gabriel se torna inquestionável, mas dois grandes segredos ameaçam colocar tudo a perder.

Bad Monkey (Apple TV+)

Baseada no romance de mesmo nome do escritor Carl Hiaasen da lista de best-sellers do New York Times, Bad Monkey conta a história de Andrew Yancy (Vince Vaughn), que foi expulso do departamento de polícia de Miami e agora é inspetor de saúde em Key West. Após se deparar com um caso que começa com um braço humano decepado, pescado por turistas, ele percebe que, se conseguir provar o assassinato, poderá voltar para a polícia. Ele só precisa passar por um grupo de pessoas estranhas da Flórida e um "macaco travesso".