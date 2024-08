Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e comédia, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da segunda temporada da série Pachinko, baseada no livro homônimo da lista de best-sellers do New York Times. Já na Netflix, estreia de mais uma temporada de Untold, com três novas histórias sobre os bastidores do universo esportivo.

Pachinko (Apple TV+)

Baseada no livro homônimo da lista de best-sellers do New York Times, "Pachinko" é uma história arrebatadora e comovente de amor e sobrevivência ao longo de quatro gerações, contada pelos olhos da marcante matriarca, Sunja. Na segunda temporada, as histórias paralelas se passam em Osaka em 1945, quando Sunja é forçada a tomar decisões arriscadas para a sobrevivência de sua família durante a Segunda Guerra Mundial, e em Tóquio em 1989, com Solomon descobrindo um novo recomeço.

A Voz Ausente (Disney+)

O renomado psicanalista Pablo Rouviot retorna ao seu país depois de vinte anos. Mas o seu regresso a casa é marcado por questões não resolvidas do seu passado, que o acolhem na forma de Urioste, o pai de uma jovem assassinada, que guarda ressentimentos em relação a Pablo e à sua própria família distante. Quando seu irmão mais velho, José, é encontrado morto, aparentemente por suicídio, Pablo é o único convencido de que se trata de um assassinato. Com a ajuda da policial Cecilia Bermúdez, a única na força policial que acredita em sua teoria, Pablo assume a investigação, descobrindo um esquema muito maior com um serial killer no centro.

Untold: O Assassinato de Steve McNair (Netflix)

A aclamada série documental "Untold" está de volta com três novas histórias, revelando os bastidores do universo esportivo. Do assassinato chocante de um ex-destaque da NFL ao escândalo do roubo de sinais no futebol americano universitário, passando pela trajetória complicada de um ícone do futebol feminino, essas novas histórias vão muito além das manchetes e desafiam nossas opiniões sobre os temas abordados. Com estreia semanal, cada caso se baseia em relatos sinceros dos envolvidos, revelando a determinação, a resiliência, as dores e o triunfo por trás de cada gota de suor. "Untold" mostra a escalada de Steve McNair e os Tennessee Titans até o Super Bowl de 2000, além de responder as perguntas a respeito do seu assassinato em 2009. Connor Stalions, que ganhou fama em 2023 devido à participação no esquema de roubo de sinais em Michigan, conta o seu lado da história que o transformou em vilão e mudou o futebol americano universitário para sempre. Após duas décadas tumultuadas sob os holofotes, o ícone do futebol feminino Hope Solo revela a mistura singular de glória e escândalo que acompanhou sua ascensão a um nível de fama que transcendeu o esporte.

Nice Girls (Netflix)

Léo (Alice Taglioni) é destemida e se gaba como “a melhor policial da Riviera Francesa”. Ao saber que Ludo, um colega que ela considerava um irmão, foi assassinado em Hamburgo, Léo decide desvendar a verdade. No entanto, sua chefe (Noémie Lvovsky) discorda e insiste em deixar o caso nas mãos de uma superpolicial alemã. Para Léo, é impensável deixar a investigação ser conduzida por alguém que ela considera incapaz, especialmente se a policial em questão for Mélanie (Stéfi Celma), uma mulher bonita e extremamente competente. Obrigadas a trabalhar em conjunto, essas duas personagens enérgicas e conflitantes não fazem ideia de que a cidade de Nice está sob uma grande ameaça – e de que elas estão mais conectadas do que pensavam.

Selena + Restaurante (Prime Video)

Depois de trabalhar com os melhores chefs do mundo, Selena Gomez está aumentando as apostas. A cantora e compositora vai trabalhar nos restaurantes mais badalados de Los Angeles, onde será colocada à prova e terá que aprender rápido para criar um prato bom o suficiente para o cardápio do restaurante.