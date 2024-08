Streaming gerou US$ 3,8 bilhões em receitas no 1º trimestre

Os aplicativos de entretenimento continuam a ser uma fonte significativa de receita para desenvolvedores e lojas de aplicativos, com destaque para os serviços de streaming, que registraram um crescimento expressivo desde o início da pandemia em 2020.

De acordo com o recém-lançado relatório da Appfigures, consumidores gastaram um total de US$ 3,8 bilhões em aplicativos de entretenimento no primeiro trimestre de 2024, sendo que US$ 2,1 bilhões desse montante foram destinados a apps de streaming e outros US$ 9 milhões a apps de vídeo curto, como o TikTok.

A despesa com aplicativos de streaming cresceu 383% em comparação ao primeiro trimestre de 2019, período anterior à pandemia. Nesse intervalo, as receitas de apps de streaming de música aumentaram 191%, enquanto os apps de vídeo curto tiveram uma alta de mais de 1500%, crescimento que a Appfigures atribui principalmente à compra de moedas para recompensar streamers ao vivo no TikTok.

Os números da Appfigures refletem apenas os pagamentos móveis, excluindo receitas de assinaturas realizadas via smart TVs ou na web. Isso é especialmente relevante no caso da Netflix, que há anos evita pagar as taxas das lojas de aplicativos. A empresa desativou a possibilidade de assinatura via app iOS e recentemente começou a informar aos clientes que ainda pagam pelo serviço via App Store que precisariam renovar a assinatura por outros meios.

Como resultado, a Netflix gerou apenas US$ 67 milhões em receita bruta global no App Store no primeiro trimestre, menos da metade do que o serviço de streaming de anime Crunchyroll arrecadou no mesmo período, apesar de a Netflix ser, de longe, o app de streaming mais baixado no App Store no trimestre.

Receita de streaming: a disputa entre popularidade e faturamento

O caso da Netflix exemplifica um contraste crescente entre o volume de downloads e o faturamento obtido através das lojas de aplicativos.

Enquanto a Netflix continua dominando em número de downloads, sua estratégia de evitar o pagamento de taxas às lojas de apps impacta diretamente sua receita por meio dessas plataformas, permitindo que competidores menores, como o Crunchyroll, se destaquem em termos de faturamento.