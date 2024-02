Consul 'limpa' patrocinadores do uniforme do Juventus

A Consul é a nova patrocinadora do Juventus, clube de futebol de São Paulo. Mas, ao contrário da maioria dos acordos nesse mercado, a empresa de eletrodomésticos optou por não estampar a sua logomarca no uniforme do clube da Mooca, que completa 100 anos em 2024.

A tradição de incluir marcas patrocinadoras em camisas de times de futebol começou em 1970. Ao longo dos anos, contudo, a monetização desse tipo espaço publicitário cresceu a ponto de torcedores questionarem a dificuldade para identificar traços importantes do manto sagrado, a exemplo do brasão, cores do time e informações dos jogadores.

Batizada de "Patrocínio Limpo”, a campanha da Consul foi criada pela DM9, agência de publicidade da Whirlpool, dona da marca, e tem como objetivo promover a nova linha de máquinas de lavar roupa. O valor do patrocínio, no entanto, não foi revelado.

Para a ação, a Consul tirou todos os logos e patrocinadores da camisa que comemora o centenário do Clube Atlético Juventus, um dos mais tradicionais de São Paulo. O time, que disputa pela segunda divisão do Campeonato Paulista, entrou em campo com a camisa 'limpa'.

Uma etiqueta na roupa indicava: “Patrocínio Limpo – Cuidamos da camisa do Juventus com todo o cuidado. Por isso ela está limpa. Sem marcas. Sem logos. Só as cores do Juventus. Só o emblema do Juventus.”

Conforme explica Patrícia Pessoa, diretora de marketing da Whirlpoo, a ideia é criar uma conexão real com os torcedores. "As cores e o brasão do time são os elementos que eles amam. Por isso, entregar de volta o manto sagrado como foi originalmente criado foi a melhor opção”, diz.

“A Consul limpou a camisa do Juventus no ano do nosso centenário. A torcida juventina e todos os amantes do futebol estão celebrando essa ação. E mostra que a marca soube se inserir no contexto do futebol da maneira mais marcante possível, entregando o que os torcedores realmente querem”, comenta o presidente do Juventus, Tadeu Deradeli.

Ação celebra centenário do Juventus

A nova camisa que celebra o centenário do Juventus já está à venda para os torcedores. Ainda não há a definição de quando as marcas patrocinadoras voltarão ao uniforme.

De acordo com Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, a ação da Consul não é inédita. "Teve com o Racing, da Argentina, em 2010, com o Banco Hipotecario Nacional. Mas é muito intessante. Faz um barulho enorme na mídia, aproxima o torcedor e o amante do futebol da marca", afirma.

"A visibilidade dos uniformes nas TV's, mídias sociais e outros meios mostra a força deste tipo de patrocínio, que traz reconhecimento para a marca. É preciso, todavia, avaliar o desdobramento da ação", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap.

Na visão de Matheus Grangeiro, líder de projetos de marcas da agência End to End, a Consul teve uma ideia original para atender a um pedido dos torcedores. "Muitos gostariam de ter um uniforme valorizado financeiramente, com menos patrocinadores e destaque para as cores e o símbolo da Juventus."