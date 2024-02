Corinthians inicia Paulistão com melhor média de público da história da Neo Química Arena

Se em campo o início do Corinthians no Campeonato Paulista deixou a desejar, o mesmo não pode ser dito em relação ao amor do torcedor alvinegro. Contra a Portuguesa, no último dia 11, a equipe de Parque São Jorge atingiu importante marca e conquistou a melhor média de público em uma largada de Estadual desde que a arena foi inaugurada, em 2014.

Foram 164.436 pagantes nos duelos contra Guarani, São Paulo, Novorizontino e Portuguesa, uma média de 41.109 torcedores. É a maior média de público do time alvinegro no Paulista como mandante na Neo Química Arena se considerado os quatro primeiros jogos do torneio.

Levando-se em consideração o mesmo período, o número supera o da temporada passada. Em 2023, foram 164.112 pagantes, uma média de 41.028 corintianos.

Já a terceira melhor largada com público do Timão em um torneio estadual aconteceu em 2019. Na ocasião, 123.818 pagantes marcaram presença para acompanhar as quatro primeiras partidas da competição estadual, gerando uma média de 30.954 pessoas.

O bom início é visto de perto por quem trabalha diretamente na arena. De acordo com o diretor e sócio da Cia do Tomate, Alessandro Tomazelli, empresa responsável por gerenciar o camarote Arena Kids, os bons números devem permanecer.

“Os ingressos de fevereiro se esgotaram todos com 20 dias de antecedência. Já não temos entradas para a o jogo contra a Ponte Preta, no dia 25, isso demonstra o comprometimento e o amor do torcedor corintiano pelo time”, revelou o executivo.

O espaço, especializado em receber e cuidar do público infantil, oferece comida, bebida, recreação e grande variedade de entretenimento para todas as idades.

“O Arena Kids também envolve festas de aniversário infantis e esse é um período do ano que costuma ser bastante procurado para este tipo de evento”, completou. “Para aqueles que optam em realizar festas no dia do jogo ainda existe o diferencial das crianças poderem assistir o aquecimento e entrar em campo com os jogadores”, concluiu.

Pior média veio após o retorno da pandemia

Em 2022, o Corinthians apresentou seu pior público considerando-se os quatro primeiros jogos como mandante no Paulistão na Neo Química Arena. A competição marcou o retorno dos torcedores ao estádio após a pandemia de Covid-19.

Em 2020, o torneio foi paralisado por quatro meses e retomado sem público. Em 2021, foi integralmente realizado com arquibancadas vazias. No ano seguinte, mesmo já com as primeiras doses de vacina aplicadas, uma série de restrições e incertezas, inclusive, com a aparição da variante ômicron do coronavírus refletiu no público.

Nas partidas contra Botafogo, Inter, Santos e Santo André 94.180 torcedores pagaram para assistir o Corinthians, uma média de 23.545.

Os anos de 2018 e 2017 também foram marcados por um início ruim de público na competição estadual.

Veja abaixo a média de público pagante do Corinthians como mandante na Neo Química Arena nos primeiros quatro jogos do Paulista: