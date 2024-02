Mooca: conheça mais do bairro que abriga um dos clubes mais tradicionais de São Paulo

Um dos mais antigos bairros de São Paulo, a Mooca é conhecida, principalmente, por suas fortes raízes italianas e, é claro, pelo clube de futebol Juventus da Mooca.

Agora você irá conhecer um pouco mais de como é morar no bairro e todas as opções de lazer para aproveitar ao máximo a região.

Como é morar na Mooca?

Muito conhecida por conta do Juventus da Mooca, clube de futebol muito tradicional no estado e completa 100 anos em 2024, o bairro da Mooca está em uma localização privilegiada na zona leste de São Paulo.

O bairro, em sua principal avenida, a Paes de Barros, possui diversas opções de bancos, escolas, lojas e demais comércios necessários ao nosso dia a dia.

Além disso, o bairro conta com um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano de São Paulo, contando com uma vasta opção de hospitais, com 5 presentes no bairro.

Soma-se a isso, as escolas e faculdades presentes no bairro, como a Universidade São Judas Tadeu e a Universidade Anhembi Morumbi.

Importante frisar, que o bairro ainda tem diversas opções de lazer, sendo o principal e mais conhecido, o shopping Mooca, que conta com lojas como a da Adidas, Aramis, Brooksfield e a famosa sorveteria Bacio Di Latte.

Fora o shopping, a região ainda conta com opções de teatros, como o Teatro Arthur de Azevedo e o Teatro Gamaro e o Museus da Imigração, que demonstram toda a história dos responsáveis pela criação e tradição do bairro.

E é claro, não podem faltar as opções de restaurantes e bares.

Mooca e as suas opções gastronômicas

É possível encontrar bares na Mooca que vão desde os mais tradicionais até os mais sofisticados.

Dentre os mais tradicionais, está o Zero Grau, que além da música ao vivo conta com os famosos petiscos e, aos sábados, o carro chefe é a feijoada.

Soma-se a ele, uma das opções mais diferentes presentes na cidade, o Round2 Arcade Bar, bar temático voltado aos jogos dos anos 1980 e 1990 e tem como principal foco ser o bar instagramável da região.

Outras opções de bares são o Boteco São Joaquim, que conta com promoções de bebidas em dobro em alguns horários, o Acabar, com seu choripan e seu bolinho de feijoada e o Bar Templo, que é muito mais uma balada do que um bar.

Para os fãs de restaurantes, é bom lembrar que o bairro tem forte influência italiana. Um dos locais mais antigos do bairro, que existe a cerca de 120 anos, é o Di Cunto, que é uma espécie de padaria e confeitaria e foi quem trouxe o panettone ao Brasil.

Partindo especificamente para os restaurantes, uma das opções é o Hospedaria, com seu leque de opções de culinárias de diversas regiões.

Soma-se a ele o Borgo Brace, que é um restaurante típico italiano com uma oferta de massas e cortes nobres que são feitos diretamente na parrilla, o Cadillac BBQ, que traz um pouco do churrasco americano para o Brasil.

Além deles, o Don Carlini, que também apresenta culinária italiana e o La Rambla, que é totalmente inspirado nos pubs espalhados pela Europa.

Quanto custa morar na Mooca?

Mesmo sendo um dos bairros mais tradicionais de São Paulo e com uma forte carga cultural, o custo de vida no bairro é considerado mediano quando comparado às demais regiões da cidade.

Para se ter ideia, o custo médio do aluguel é de R$ 3 mil, com alguns casos passando bem dos R$ 15 mil e, os valores das casas são de, em média, R$ 818 mil, mas do mesmo modo que os aluguéis maiores, existem imóveis que custam acima dos R$ 15 milhões.

Como é o transporte na Mooca?

O bairro da Mooca apresenta praticamente tudo o que seus moradores precisam e, muitas vezes, é possível fazer tudo apenas caminhando.

Porém, caso seja necessário, por estar em uma região privilegiada, o bairro tem um leque de opções de transporte, com algumas linhas de metrô, além dos ônibus e das vias, como a Radial Leste.

Além disso, para aqueles que têm hábitos mais saudáveis, as ruas do bairro estão repletas de ciclovias para facilitar a passagem e locomoção.

Como é a segurança na Mooca?

Ao comparar a segurança do Bairro da Mooca com os demais da cidade de São Paulo, pode-se considerar que ele é um bairro de segurança média.

Com duas delegacias, o bairro tem um ponto muito importante: zero morte de jovens por homicídio, o que representa um avanço na segurança e demonstra que o nível de criminalidade na região é baixo.

Qual a história do bairro da Mooca?

Sede do Estádio Conde Rodolfo Crespi, casa do Juventus da Mooca, o bairro é repleto de histórias, uma vez que sua fundação data do ano de 1556, isso mesmo, logo após a chegada dos portugueses ao país.

Por ser um bairro tão antigo, recebeu influências de alguns povos, sendo os principais o italiano, mas também com raízes portuguesas e croatas.

Apesar de antigo, a fama do bairro só iniciou em meados de 1876, quando o Jockey Club foi parar no bairro e fez com que a alta sociedade se deslocasse para lá.

Por conta da construção da primeira ferrovia da cidade, o bairro se tornou um polo industrial e, com isso, atraiu diversos povos imigrantes e, com o passar dos anos, acabou dando espaço às residências e propriedades comerciais.