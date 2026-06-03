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'Sabor Copa': Sadia projeta alta de 50% nas vendas no Mundial de 2026

Companhia aposta no aumento dos encontros entre familiares e amigos para acompanhar os jogos e aumentar consumo

(Sadia/Divulgação)

(Sadia/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15h11.

Enquanto a Seleção Brasileira inicia a busca pelo hexacampeonato na Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira, 11, a Sadia aposta no apetite dos torcedores para ampliar suas vendas. A MBRF, dona da marca, projeta crescimento superior a 50% no volume comercializado no Brasil durante o torneio em relação à edição de 2022.

A companhia aposta no aumento dos encontros entre familiares e amigos para acompanhar os jogos, movimento que costuma impulsionar categorias ligadas ao compartilhamento de refeições e celebrações.

Os dados do varejo ajudam a sustentar a projeção. Segundo levantamento da Scanntech citado pela MBRF, o fluxo de consumidores cresce 8,3% na véspera das partidas. Nas duas horas que antecedem os jogos, o tíquete médio aumenta 69%, enquanto a variedade de itens nos carrinhos sobe 16,5%.

Para aproveitar o momento, a Sadia levou às gôndolas 20 produtos em embalagens de edição limitada desenvolvidas em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da qual é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira.

“Grandes eventos esportivos ampliam momentos de convivência e celebração, impulsionando categorias nas quais a MBRF possui forte presença e relevância. Nosso portfólio está preparado para atender a diferentes ocasiões de consumo”, afirmou Manoel Martins, vice-presidente de Mercado Brasil e Marketing da MBRF.

As categorias mais beneficiadas costumam ser proteínas, itens para churrasco, snacks, bebidas e frios. Segundo a companhia, algumas delas registram expansão superior a 50% durante o período da competição.

A intenção de consumo dos brasileiros reforça essa tendência. Dados citados pela MBRF mostram que 60% dos consumidores pretendem consumir carnes durante o torneio, enquanto 72% planejam comprar snacks. Entre os cortes bovinos, a picanha registra crescimento de 53% e a maminha, de 50%, durante a competição.

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