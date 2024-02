Jogos de hoje, quarta-feira, 28; onde assistir e horários

O confronto do Brasil contra o Panamá pela Copa Ouro Feminina e os jogos do Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista são os destaques do futebol desta quarta-feira.

O dia também conta com as partidas de Liverpool contra Southampton e Manchester United contra Nottingham Forest pela Copa da Inglaterra. Além de partidas da Copa Liberadores, Copa do Brasil e Campeonato Italiano.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Ouro Feminina

00h15 - Brasil x Panamá - Star+

Copa da Inglaterra

16h30 - Chelsea x Leeds United - ESPN e Star+

16h45 - Wolves x Brighton - Star+

16h45 - Nottingham Forest x Manchester United - Star+

17h - Liverpool x Southampton - ESPN e Star+

Copa do Brasil

15h30 - Olaria x São Bernardo - Globo Esporte

19h15 - Maringá x América-MG - Premiere

20h - ASA-AL x Internacional - Prime Video

20h30 - Portuguesa Santista x Caxias - Globo Esporte

21h30 - Trem-AP x Sport Recife - Prime Video

21h30 - Operário-VG x Criciúma - Sportv e Premiere

Copa Libertadores

19h - Nacional x Puerto Cabello - Star+

21h30 - Botafogo x Club Aurora - ESPN, Star+, Globoplay e Globo Esporte

21h30 - Atlético Nacional x Club Nacional - Paramount+

Campeonato Italiano

14h - Sassuolo x Napoli - Star+

16h45 - Inter de Milão x Atalanta - Star+

Copa da Bélgica

16h30 - Union St. Gilloise x Club Brugge - Star+

Copa do Nordeste

19h - América-RN x Treze-PB - DAZN

19h - River-PI x Itabaiana-SE - DAZN

21h30 - Ceará x ABC - DAZN

21h30 - CRB x Bahia - DAZN

Campeonato Paulista

19h30 - Portuguesa x Palmeiras - TNT e Max

21h35 - Inter de Limeira x São Paulo - Record TV e Paulistão Play

Recopa Gaúcha

20h - São Luiz x Grêmio - RBS TV

