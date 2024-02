Flamengo anuncia concorrente do TikTok como novo patrocinador

O Flamengo e o Kwai anunciaram nova parceria nesta sexta-feira, 23. O aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos agora é patrocinador oficial do time carioca e, portanto, a rede social prioritária da equipe de futebol.

O acordo, em vigor até o fim de 2024, prevê a exibição da marca da empresa nas mangas da camisa de jogo e nos uniformes de treino, além de menção no ônibus da delegação e no backdrop das entrevistas.

A estreia da parceria irá ocorrer no clássico contra o rival Fluminense, marcado para o próximo dia 25 de fevereiro, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Com mais de 6,4 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Kwai, o Flamengo passará a produzir conteúdos para seus torcedores na plataforma, o que incluem vídeos semanais com atletas e os momentos "Bom pra Kwai", que mostrarão os melhores lances e jogadas da equipe, além de bastidores dos treinamentos e viagens.

“Nossa parceria com o Kwai retrata bem o que pretendemos com todos os nossos patrocinadores: ir além da simples exposição nos uniformes. Ao lado da plataforma, vamos buscar novos públicos e diversificar estratégias nas redes sociais, que são um ativo importantíssimo e muito valioso para o time”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, em comunicado.

No anúncio oficial da parceria, Kwai e Flamengo prepararam um vídeo especial nas redes sociais para os torcedores checarem como ficou o uniforme do time já com a marca do novo patrocinador. A publicação contou com a participação do mascote oficial do time, além dos jogadores De Arrascaeta, Everton Cebolinha, De La Cruz e Wesley.