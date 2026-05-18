Neymar vai para a Copa? Pesquisas e apostas apontam que sim — mas decisão é de Ancelotti

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta segunda-feira, 18, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Um nome concentra mais atenção, mais apostas e mais divisão do que qualquer outro: Neymar.

O atacante de 34 anos não veste a camisa amarela desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo na derrota para o Uruguai pelas Eliminatórias.

Desde que assumiu a Seleção, em maio de 2025, Carlo Ancelotti nunca o convocou.

Na pré-lista enviada à Fifa em 11 de maio, com 55 nomes, ele aparece, mas ainda sem garantia de estar entre os 26 da lista definitiva.

O que dizem as pesquisas

Segundo pesquisa do Datafolha, realizada entre 7 e 9 de abril com 2.004 pessoas em 137 município, com margem de erro de dois pontos percentuais, 53% dos brasileiros defendem a convocação de Neymar, 34% são contra e 13% estão indecisos ou não souberam responder.

Em relação a junho de 2025, o apoio cresceu — na época, 48% eram favoráveis, segundo a mesma pesquisa.

A ESPM-SP conduziu um levantamento mais específico com 400 torcedores de todo o Brasil. A metodologia era diferente: cada entrevistado indicava até três jogadores indispensáveis e até três dispensáveis.

Neymar liderou os dois rankings simultaneamente. Foram 56% dos entrevistados indicando-o como indispensável — e 30,5% colocando-o na lista dos que não convocariam de forma alguma.

O levantamento da ESPM revelou ainda uma divisão que vai além do futebol. Entre os torcedores que se identificam com a direita, 66% apoiam a convocação e 24% são contrários.

Entre os de esquerda, a rejeição chega a 40%, com apenas 37% favoráveis. No espectro de centro-esquerda, existe empate, com 45,5% a 45,5%.

O que dizem as apostas

O Polymarket (mercado de previsão baseado em criptomoedas que movimentou US$ 1,1 milhão em apostas sobre a participação de Neymar na Copa) registra nesta segunda-feira, 18, 77% de probabilidade de que ele jogue pelo menos um minuto no Mundial, segundo dados em tempo real da plataforma.

A trajetória é de alta consistente. Em 10 de abril, a probabilidade estava em 37%. Na quinta-feira, 14, havia subido para 64%.

Na Superbet, a odd para Neymar atuar em pelo menos um minuto na Copa está em 1.50 — o que implica probabilidade de aproximadamente 67%.

Na Betnacional, a odd para que seja o artilheiro da Copa está em 41.00. Nenhuma das plataformas oferece mercado direto de convocação, apenas mercados de performance dentro do torneio.

Os argumentos dos dois lados

A favor

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 79 gols em 128 partidas. Na temporada 2026, disputou 13 jogos pelo Santos, marcou seis gols e deu três assistências, atuando por mais de 80 minutos em 12 dessas partidas.

Estêvão e Rodrygo, dois dos nomes mais cotados para a Copa, se lesionaram e estão fora — o que abriu vagas no ataque.

Davide Ancelotti, filho de Carlo e auxiliar técnico da Seleção, disse ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport que "se ele está nessa lista, é porque sua forma física está melhorando."

Contra

O histórico acumula 11 lesões e duas cirurgias desde 2023. Ancelotti nunca o convocou. E o episódio em que Neymar deu um tapa em Robinho Jr. durante um treino do Santos gerou preocupação nos bastidores da CBF sobre o impacto de sua presença no ambiente da delegação.

Carlo Ancelotti, em entrevista ao The Guardian em 13 de maio, foi o mais direto que já foi sobre o assunto. "A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstra em campo. Com a maioria dos jogadores, você precisa observar talento e condição física. Com Neymar, precisamos apenas da condição física, porque o talento é inquestionável."

Às 17h, o Brasil vai saber se o mercado acertou.

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