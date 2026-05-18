Esporte

Neymar vai para a Copa? Pesquisas e apostas apontam que sim — mas decisão é de Ancelotti

Aacante de 34 anos não veste a camisa amarela desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo na derrota para o Uruguai pelas Eliminatórias

Neymar: atacante disputou três Copas do Mundo pela Seleção e busca vaga no Mundial de 2026 (Francois Nel/Getty Images)

Neymar: atacante disputou três Copas do Mundo pela Seleção e busca vaga no Mundial de 2026 (Francois Nel/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 07h31.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta segunda-feira, 18, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Um nome concentra mais atenção, mais apostas e mais divisão do que qualquer outro: Neymar.

O atacante de 34 anos não veste a camisa amarela desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo na derrota para o Uruguai pelas Eliminatórias.

Desde que assumiu a Seleção, em maio de 2025, Carlo Ancelotti nunca o convocou.

Na pré-lista enviada à Fifa em 11 de maio, com 55 nomes, ele aparece, mas ainda sem garantia de estar entre os 26 da lista definitiva.

O que dizem as pesquisas

Segundo pesquisa do Datafolha, realizada entre 7 e 9 de abril com 2.004 pessoas em 137 município, com margem de erro de dois pontos percentuais, 53% dos brasileiros defendem a convocação de Neymar, 34% são contra e 13% estão indecisos ou não souberam responder.

Em relação a junho de 2025, o apoio cresceu — na época, 48% eram favoráveis, segundo a mesma pesquisa.

A ESPM-SP conduziu um levantamento mais específico com 400 torcedores de todo o Brasil. A metodologia era diferente: cada entrevistado indicava até três jogadores indispensáveis e até três dispensáveis.

Neymar liderou os dois rankings simultaneamente. Foram 56% dos entrevistados indicando-o como indispensável — e 30,5% colocando-o na lista dos que não convocariam de forma alguma.

O levantamento da ESPM revelou ainda uma divisão que vai além do futebol. Entre os torcedores que se identificam com a direita, 66% apoiam a convocação e 24% são contrários.

Entre os de esquerda, a rejeição chega a 40%, com apenas 37% favoráveis. No espectro de centro-esquerda, existe empate, com 45,5% a 45,5%.

O que dizem as apostas

O Polymarket (mercado de previsão baseado em criptomoedas que movimentou US$ 1,1 milhão em apostas sobre a participação de Neymar na Copa) registra nesta segunda-feira, 18, 77% de probabilidade de que ele jogue pelo menos um minuto no Mundial, segundo dados em tempo real da plataforma.

A trajetória é de alta consistente. Em 10 de abril, a probabilidade estava em 37%. Na quinta-feira, 14, havia subido para 64%.

Na Superbet, a odd para Neymar atuar em pelo menos um minuto na Copa está em 1.50 — o que implica probabilidade de aproximadamente 67%.

Na Betnacional, a odd para que seja o artilheiro da Copa está em 41.00. Nenhuma das plataformas oferece mercado direto de convocação, apenas mercados de performance dentro do torneio.

Os argumentos dos dois lados

A favor

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 79 gols em 128 partidas. Na temporada 2026, disputou 13 jogos pelo Santos, marcou seis gols e deu três assistências, atuando por mais de 80 minutos em 12 dessas partidas.

Estêvão e Rodrygo, dois dos nomes mais cotados para a Copa, se lesionaram e estão fora — o que abriu vagas no ataque.

Davide Ancelotti, filho de Carlo e auxiliar técnico da Seleção, disse ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport que "se ele está nessa lista, é porque sua forma física está melhorando."

Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga

Contra

O histórico acumula 11 lesões e duas cirurgias desde 2023. Ancelotti nunca o convocou. E o episódio em que Neymar deu um tapa em Robinho Jr. durante um treino do Santos gerou preocupação nos bastidores da CBF sobre o impacto de sua presença no ambiente da delegação.

Carlo Ancelotti, em entrevista ao The Guardian em 13 de maio, foi o mais direto que já foi sobre o assunto. "A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstra em campo. Com a maioria dos jogadores, você precisa observar talento e condição física. Com Neymar, precisamos apenas da condição física, porque o talento é inquestionável."

Às 17h, o Brasil vai saber se o mercado acertou.

Veja o calendário da Copa do Mundo

Grupo C
🇧🇷 Jogos do Brasil
13 jun · Sáb · 19h🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
19 jun · Sex · 22h🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
24 jun · Qua · 19h🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
Calendário por fase
Fase de grupos11 a 27 de junho48 jogos
32-avos de final28 jun a 3 de julho16 jogos
Oitavas de final4 a 7 de julho8 jogos
Quartas de final9 a 11 de julho4 jogos
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas2 jogos
3º lugar18 de julho · 18h · MiamiHard Rock Stadium
🏆 Final19 de julho · 16h · Nova JerseyMetLife Stadium
Os 12 grupos
Grupo A🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
Grupo B🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
Grupo C🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia · 🇭🇹 Haiti
Grupo D🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
Grupo E🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
Grupo F🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
Grupo G🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
Grupo H🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
Grupo I🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
Grupo J🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
Grupo K🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
Calendário completo — Fase de grupos
Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
Qui, 11 de junho — Abertura
16h · Grupo A🇲🇽 México x 🇿🇦 África do SulCidade do México
23h · Grupo A🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 TchéquiaGuadalajara
Sex, 12 de junho
16h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaToronto
22h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 ParaguaiLos Angeles
🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
1h · Grupo D🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 TurquiaVancouver
16h · Grupo B🇶🇦 Catar x 🇨🇭 SuíçaSão Francisco
19h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
22h · Grupo C🇭🇹 Haiti x 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 EscóciaBoston
Dom, 14 de junho
14h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 CuraçaoHouston
17h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 JapãoDallas
20h · Grupo E🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 EquadorFiladélfia
23h · Grupo F🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 TunísiaMonterrey
Seg, 15 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo VerdeAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 EgitoSeattle
19h · Grupo H🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 UruguaiMiami
22h · Grupo G🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova ZelândiaLos Angeles
Ter, 16 de junho
1h · Grupo J🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 JordâniaSão Francisco
16h · Grupo I🇫🇷 França x 🇸🇳 SenegalNova York
19h · Grupo I🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 NoruegaBoston
22h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 ArgéliaKansas City
Qua, 17 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD CongoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇭🇷 CroáciaDallas
20h · Grupo L🇬🇭 Gana x 🇵🇦 PanamáToronto
23h · Grupo K🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 ColômbiaCidade do México
Qui, 18 de junho
13h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do SulAtlanta
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaLos Angeles
19h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 CatarVancouver
22h · Grupo A🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do SulGuadalajara
🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
1h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 ParaguaiSão Francisco
16h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 AustráliaSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇲🇦 MarrocosBoston
22h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
Sáb, 20 de junho
1h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 JapãoMonterrey
14h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 SuéciaHouston
17h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do MarfimToronto
21h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇨🇼 CuraçaoKansas City
Dom, 21 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia SauditaAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 IrãLos Angeles
19h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo VerdeMiami
22h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 EgitoVancouver
Seg, 22 de junho
0h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 ArgéliaSão Francisco
14h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 ÁustriaDallas
18h · Grupo I🇫🇷 França x 🇮🇶 IraqueFiladélfia
21h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 SenegalNova York
Ter, 23 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 UzbequistãoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇬🇭 GanaBoston
20h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 CroáciaToronto
23h · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD CongoGuadalajara
🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 CanadáVancouver
16h · Grupo B🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 CatarSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
19h · Grupo C🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 HaitiAtlanta
22h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 MéxicoCidade do México
22h · Grupo A🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do SulMonterrey
Qui, 25 de junho
17h · Grupo E🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do MarfimFiladélfia
17h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇩🇪 AlemanhaNova York
20h · Grupo F🇯🇵 Japão x 🇸🇪 SuéciaDallas
20h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países BaixosKansas City
23h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados UnidosLos Angeles
23h · Grupo D🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 AustráliaSão Francisco
Sex, 26 de junho
16h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 FrançaBoston
16h · Grupo I🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 IraqueToronto
21h · Grupo H🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia SauditaHouston
21h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 EspanhaGuadalajara
Sáb, 27 de junho — Última rodada
0h · Grupo G🇪🇬 Egito x 🇮🇷 IrãSeattle
0h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 BélgicaVancouver
18h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 InglaterraNova York
18h · Grupo L🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 GanaFiladélfia
20h30 · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 PortugalMiami
20h30 · Grupo K🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 UzbequistãoAtlanta
23h · Grupo J🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 ÁustriaKansas City
23h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 ArgentinaDallas
Fase eliminatória
32-avos de final28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
Oitavas de final4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
Quartas de final9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
3º lugar18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
🏆 Final19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026

 

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