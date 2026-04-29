Budweiser lança garrafas colecionáveis e ativa nostalgia em campanha da Copa

A Budweiser lançou uma campanha global para marcar 40 anos de associação à FIFA e à Copa do Mundo. A iniciativa reúne embalagens colecionáveis, filme publicitário, mídia exterior e uma plataforma digital centrada na memória do torneio.

O principal ativo é o Budweiser FIFA World Cup Anniversary Pack, um pacote de edição limitada com 11 designs. As embalagens fazem referência a todas as edições da Copa desde 1986 e incluem o torneio de 2026. Cada versão utiliza elementos visuais e culturais das respectivas épocas.

As latas e garrafas trazem QR Codes que direcionam para conteúdos digitais sobre cada edição do campeonato. O material inclui experiências interativas e prêmios, que variam de acordo com o mercado.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência JKR e será lançado em países fora dos Estados Unidos, como Brasil, China e mercados europeus.

A campanha se estrutura sobre o conceito “Budstalgia”, termo criado pela marca para associar Budweiser e nostalgia. A proposta parte da presença da empresa em momentos recorrentes do futebol, como gols decisivos e cerimônias de premiação.

Segundo Richard Oppy, presidente global de marcas premium da AB InBev, a Budweiser acompanha há quatro décadas episódios que mobilizam torcedores. Ele afirma que a nova plataforma busca conectar diferentes gerações a partir desses rituais e criar expectativa para os próximos torneios.

Como parte da estratégia, a marca lança o filme global “The Big Drop”. A peça mostra garrafas em grande escala atravessando diferentes regiões até chegar a estádios que sediaram a competição. As arenas aparecem como recipientes de gelo, em referência ao consumo da bebida. O filme foi desenvolvido com a agência Africa e será distribuído em canais digitais e redes sociais.

A campanha inclui ainda a frente de mídia exterior “Proudly on the Pitch”. A ação utiliza imagens de arquivo da FIFA para destacar a presença da Budweiser nos painéis de campo desde 1986. As peças relacionam a evolução do logotipo da marca à sua recorrência em transmissões e registros históricos do torneio.

A plataforma digital da campanha reúne os conteúdos e pode ser acessada por consumidores maiores de idade. O ambiente organiza as ativações por edições da Copa e funciona como hub das ações comemorativas.