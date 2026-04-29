Marketing

Budweiser lança garrafas colecionáveis e ativa nostalgia em campanha da Copa

Pack com 11 embalagens de edição limitada relembra torneios de 1986 a 2026 e integra filme, OOH e plataforma digital global

Budweiser: campanha global inclui pack com 11 embalagens, filme, OOH e plataforma digital sobre edições do torneio desde 1986 até 2026 (Divulgação)

Budweiser: campanha global inclui pack com 11 embalagens, filme, OOH e plataforma digital sobre edições do torneio desde 1986 até 2026 (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 19h21.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 19h30.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Budweiser lançou uma campanha global para marcar 40 anos de associação à FIFA e à Copa do Mundo. A iniciativa reúne embalagens colecionáveis, filme publicitário, mídia exterior e uma plataforma digital centrada na memória do torneio.

O principal ativo é o Budweiser FIFA World Cup Anniversary Pack, um pacote de edição limitada com 11 designs. As embalagens fazem referência a todas as edições da Copa desde 1986 e incluem o torneio de 2026. Cada versão utiliza elementos visuais e culturais das respectivas épocas.

As latas e garrafas trazem QR Codes que direcionam para conteúdos digitais sobre cada edição do campeonato. O material inclui experiências interativas e prêmios, que variam de acordo com o mercado.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência JKR e será lançado em países fora dos Estados Unidos, como Brasil, China e mercados europeus.

A campanha se estrutura sobre o conceito “Budstalgia”, termo criado pela marca para associar Budweiser e nostalgia. A proposta parte da presença da empresa em momentos recorrentes do futebol, como gols decisivos e cerimônias de premiação.

Segundo Richard Oppy, presidente global de marcas premium da AB InBev, a Budweiser acompanha há quatro décadas episódios que mobilizam torcedores. Ele afirma que a nova plataforma busca conectar diferentes gerações a partir desses rituais e criar expectativa para os próximos torneios.

Como parte da estratégia, a marca lança o filme global “The Big Drop”. A peça mostra garrafas em grande escala atravessando diferentes regiões até chegar a estádios que sediaram a competição. As arenas aparecem como recipientes de gelo, em referência ao consumo da bebida. O filme foi desenvolvido com a agência Africa e será distribuído em canais digitais e redes sociais.

A campanha inclui ainda a frente de mídia exterior “Proudly on the Pitch”. A ação utiliza imagens de arquivo da FIFA para destacar a presença da Budweiser nos painéis de campo desde 1986. As peças relacionam a evolução do logotipo da marca à sua recorrência em transmissões e registros históricos do torneio.

A plataforma digital da campanha reúne os conteúdos e pode ser acessada por consumidores maiores de idade. O ambiente organiza as ativações por edições da Copa e funciona como hub das ações comemorativas.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingAmbevCopa do Mundo

Mais de Marketing

Coca-Cola traz figurinhas do álbum da Copa nos rótulos; entenda como funciona

Publicidade digital no Brasil cresce 12,7% e atinge R$ 42,7 bi em 2025, diz IAB Brasil

Nubank lança Vantagens Nu com ofertas no app e desconto em parceria com a Shopee

Carmed lança linha surpresa com sabores inspirados na gastronomia de 7 países

Mais na Exame

Brasil

Em derrota do governo Lula, Senado recusa nome de Messias ao STF

Negócios

Aos 100 anos, maior supermercado do Ceará fatura R$ 1,8 bilhão

Mercados

Meta supera projeção de lucro, mas investimento em IA trava margem e ação cai

Esporte

Atlético de Madrid e Arsenal empatam e deixam semifinal da Champions em aberto