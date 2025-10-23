Cimed lança Carmed Stranger Things com meta de R$ 25 mi no Halloween

A Cimed lança nesta quinta-feira, 23, uma edição limitada do Carmed em parceria com Stranger Things, série original da Netflix que entra em sua quinta e última temporada.

O produto, com aroma de waffle — referência direta à personagem Eleven — chega ao varejo no Halloween, com expectativa de movimentar R$ 25 milhões em sell out.

O Carmed Stranger Things traz elementos visuais ligados ao universo da série, como cores dos anos 1980 e referências ao Mundo Invertido. A campanha coincide com o calendário da última temporada, que será lançada em três partes: 26 de novembro, 25 de dezembro e 31 de dezembro de 2025.

“Stranger Things é um fenômeno cultural que traduz exatamente a essência de Carmed – diversão, autenticidade e conexão com o público. Esse lançamento celebra amizades, momentos compartilhados e mergulha junto com os fãs em uma experiência única. Estamos animados em marcar o Halloween com um produto que une hidratação, nostalgia e cultura pop”, diz Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed e Head de Carmed.

Para promover o lançamento, a marca preparou ações com influenciadores. Entre 24 e 26 de outubro, a Casa Carmed Trancoso reunirá criadores de conteúdo em ativações com desafios e vídeos temáticos, com foco em plataformas como TikTok e Instagram.

O Carmed Stranger Things estará disponível nas principais farmácias do país a partir de 26 de outubro, com preço sugerido de R$ 24,90.

Conforme mostrou a EXAME, a reta final de "Stranger Things" promete ser o momento mais grandioso — e mais desafiador — da trajetória criativa dos irmãos Matt e Ross Duffer. Em entrevista à revista Variety, os criadores da série falaram sobre a pressão para entregar um final à altura do fenômeno global que lançaram em 2016, o esforço criativo nos bastidores e o investimento milionário por episódio.

A série ajudou a moldar o modelo atual da Netflix e transformou seus criadores em nomes de peso em Hollywood. Cada episódio da quinta temporada tem orçamento estimado entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões, segundo reportagem da Puck citada pela Variety.