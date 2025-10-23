Cimed lança Carmed Stranger Things com meta de R$ 25 mi no Halloween

Em edição limitada, Carmed Stranger Things homenageia Eleven com aroma de waffle e chega ao mercado no Halloween (Divulgação)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12h24.
A Cimed lança nesta quinta-feira, 23, uma edição limitada do Carmed em parceria com Stranger Things, série original da Netflix que entra em sua quinta e última temporada.
O produto, com aroma de waffle — referência direta à personagem Eleven — chega ao varejo no Halloween, com expectativa de movimentar R$ 25 milhões em sell out.
O Carmed Stranger Things traz elementos visuais ligados ao universo da série, como cores dos anos 1980 e referências ao Mundo Invertido. A campanha coincide com o calendário da última temporada, que será lançada em três partes: 26 de novembro, 25 de dezembro e 31 de dezembro de 2025.
“Stranger Things é um fenômeno cultural que traduz exatamente a essência de Carmed – diversão, autenticidade e conexão com o público. Esse lançamento celebra amizades, momentos compartilhados e mergulha junto com os fãs em uma experiência única. Estamos animados em marcar o Halloween com um produto que une hidratação, nostalgia e cultura pop”, diz Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed e Head de Carmed.
Para promover o lançamento, a marca preparou ações com influenciadores. Entre 24 e 26 de outubro, a Casa Carmed Trancoso reunirá criadores de conteúdo em ativações com desafios e vídeos temáticos, com foco em plataformas como TikTok e Instagram.
O Carmed Stranger Things estará disponível nas principais farmácias do país a partir de 26 de outubro, com preço sugerido de R$ 24,90.
Conforme mostrou a EXAME, a reta final de "Stranger Things" promete ser o momento mais grandioso — e mais desafiador — da trajetória criativa dos irmãos Matt e Ross Duffer. Em entrevista à revista Variety, os criadores da série falaram sobre a pressão para entregar um final à altura do fenômeno global que lançaram em 2016, o esforço criativo nos bastidores e o investimento milionário por episódio.
A série ajudou a moldar o modelo atual da Netflix e transformou seus criadores em nomes de peso em Hollywood. Cada episódio da quinta temporada tem orçamento estimado entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões, segundo reportagem da Puck citada pela Variety.