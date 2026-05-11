Petrobras abre 150 vagas de estágio com bolsa-auxílio de R$ 1.825. Veja os requisitos

A Petrobras anuncia nesta segunda-feira, 11, a abertura do Programa de Estágio de Estudantes 2026 com cerca de 150 vagas distribuídas em 12 estados brasileiros. Pela primeira vez na história da companhia, 30% das vagas serão reservadas exclusivamente para mulheres, em uma iniciativa voltada ao aumento da diversidade em áreas ligadas à ciência, tecnologia e engenharia.

Além da reserva feminina, o programa também prevê cotas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas.

Segundo Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, a medida busca ampliar a presença de grupos historicamente sub-representados no setor de energia — especialmente em carreiras STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

“Queremos mostrar que esse espaço é para todos e todas”, afirmou a executiva em nota divulgada pela companhia.

Onde estão as vagas?

As oportunidades estão distribuídas entre municípios de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Ceará, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Entre as cidades contempladas estão Rio de Janeiro, Macaé, Duque de Caxias, São Paulo, Santos, Cubatão, Vitória, Brasília, Salvador, Betim, Fortaleza e Manaus.

Quais cursos podem participar?

O programa é voltado para estudantes do ensino superior regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo MEC.

Há vagas para cursos como:

Administração

Direito

Ciência de Dados

Ciências Contábeis

Economia

Jornalismo

Marketing

Relações Públicas

Biologia

Oceanografia

Geologia

Geofísica

Enfermagem

Biblioteconomia

Análise de Sistemas

Engenharias, incluindo Ambiental, Civil, Produção, Mecânica, Química, Petróleo, Naval e Telecomunicações

A iniciativa reforça uma tendência observada em grandes empresas brasileiras: a ampliação de programas de inclusão e diversidade em processos seletivos de entrada, especialmente em setores historicamente dominados por homens, como óleo, gás e engenharia.

Como será o processo seletivo?

As inscrições poderão ser feitas entre 21 de maio e 3 de junho de 2026.

O processo seletivo será totalmente online e contará com uma prova objetiva de 60 questões divididas entre:

Língua Portuguesa

Conhecimentos gerais

Matemática

Raciocínio lógico

Tecnologia, Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Conhecimentos sobre a Petrobras

Os candidatos poderão realizar a prova logo após concluírem a inscrição.

Modelo híbrido e jornada reduzida

O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. A Petrobras informou que poderá adotar o regime híbrido, dependendo da área de atuação e da necessidade das equipes.

Já os estagiários com deficiência poderão atuar em teletrabalho integral, desde que o formato seja compatível com as atividades previstas no estágio.

Quais são os benefícios?

A Petrobras oferece bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A Petrobras também oferecerá uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.

Esclarecimento importante

O Programa de Estágio de Estudantes 2026 não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é concurso público para contratação de empregados efetivos. Trata-se exclusivamente de um processo seletivo para desenvolvimento de estudantes de nível superior. A companhia reforça que não possui concurso aberto no momento e não tem qualquer previsão de realização de processo seletivo público para contratação de empregados efetivos.

Como se inscrever?

Publicação do edital: 11/05

Período de inscrições: 21/05 a 03/06.

Inscrições em: petrobras.com.br/quem-somos/estagios