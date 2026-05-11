São Paulo Innovation Week espera 90 mil pessoas e 1.500 palestrantes; veja os destaques

Dos mesmos criadores do Rio Innovation Week (RIW), o São Paulo Innovation Week (SPIW) estreia nesta quarta-feira, 13, na capital paulista, com expectativa de receber mais de 90 mil pessoas ao longo de três dias.

A iniciativa, cuja edição carioca movimentou cerca de R$ 4 bilhões no ano passado, reúne tecnologia, inovação, negócios, cultura e educação, além de encontros entre startups, grandes empresas, investidores, universidades e representantes do poder público.

A estreia paulistana terá 1.500 palestrantes, 15 trilhas temáticas, mais de 150 expositores e 33 palcos distribuídos em uma área de 50 mil metros quadrados. As atividades se concentram no Mercado Livre Arena Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), além de ações em equipamentos culturais da periferia. A EXAME é parceira de mídia.

Segundo Luciana Potsch, diretora executiva do SPIW, a proposta é trazer para São Paulo o modelo criado no Rio, conectando setores como mercado financeiro, agro, indústria, tecnologia e cultura em um mesmo ambiente. “São Paulo concentra muitos summits e encontros setoriais, mas ainda não tinha um festival voltado aos principais setores da economia do país sob a ótica da tecnologia e da inovação”, afirma.

O tema central desta edição será “O humano além do algoritmo”, conceito que deve orientar discussões sobre inteligência artificial, tecnologia e transformação dos setores produtivos.

A programação reúne nomes de diferentes áreas. Entre os confirmados estão o cineasta Spike Jonze; o psicólogo Daniel Goleman, criador do conceito de inteligência emocional; o jornalista russo Dmitry Muratov, vencedor do Nobel da Paz em 2021; o escritor Douglas Rushkoff, apontado pelo MIT como um dos intelectuais mais influentes do mundo; a filósofa Rebecca Goldstein; e o astrofísico brasileiro Marcelo Gleiser.

No eixo científico, participam pesquisadores como Adam Frank, Didier Queloz, Ivair Gontijo e Suzana Herculano, em debates sobre ciência, consciência, evolução e tecnologia. Já as discussões sobre cultura, ética e comportamento terão nomes como Ailton Krenak, Monja Coen, Marcelo Tas, Rita von Hunty, Martha Medeiros, Fabrício Carpinejar e Alê Youssef.

Segundo a executiva, a proposta é conectar esses nomes a discussões práticas sobre economia e transformação dos setores produtivos. “A convergência dos setores acontece também nos conteúdos”, afirma. “No agro, por exemplo, teremos debates sobre como o mercado financeiro se conecta ao setor.”

A organização espera reunir mais de 500 presidentes de empresas nacionais e multinacionais com operação no Brasil, além de representantes do poder público, universidades, startups e big techs, em um formato inspirado em encontros como South by Southwest (SXSW), em Austin, e Web Summit, em Lisboa.

“Conseguimos construir um fórum que reúne grandes pensadores e lideranças das principais empresas globais em atuação no país. É um ambiente voltado à geração de negócios e troca de conhecimento”, diz Potsch.

A internacionalização é uma das apostas da edição paulistana. Embaixadas, delegações internacionais e representantes de polos globais de inovação participarão da programação em busca de conexões comerciais, talentos e oportunidades de negócios. Haverá ainda uma área dedicada ao “Global Ecosystem”, reunindo representantes de diferentes países.

A estrutura seguirá o modelo do Rio Innovation Week, mas adaptada ao Pacaembu. O estádio receberá palcos, lounges, áreas de relacionamento, experiências imersivas e arquibancadas ativadas. Já a FAAP concentrará atividades ligadas à educação, cultura e exposições. “É a primeira vez que o Pacaembu será ocupado e transformado em um espaço voltado a um encontro de tecnologia e inovação. No ano da Copa do Mundo, isso por si só já cria uma experiência simbólica para o público.”

Entre os destaques da programação estão instalações interativas, experiências de realidade imersiva e projetos ligados à literatura, arte, música, moda e inteligência artificial.

Uma das atrações será o “Vortex”, instalação que mistura cultura, tecnologia e música. Outra iniciativa envolve uma exposição com máquinas de escrever e cartões-postais produzidos pelo público. A moda também terá espaço com um desfile criado a partir de inteligência artificial envolvendo estudantes da FAAP.

Além do conteúdo, a programação terá áreas voltadas a networking, reuniões e relacionamento entre executivos, startups e investidores. “O encontro das maiores empresas, do poder público, da academia e das big techs cria um ambiente totalmente oportuno para geração de negócios”, diz a executiva.

Ao todo, cerca de 40 marcas patrocinadoras e parceiros institucionais participam da estreia paulistana. A estrutura contará ainda com estúdios de podcast, transmissões ao vivo, cinema, teatro e áreas de gravação abertas ao público.

Outro eixo da programação será diversidade e liderança feminina. Uma das novidades é o espaço “Coeficiente Feminino”, criado em parceria com o Todos Group para discutir o impacto econômico da presença de mulheres em cargos de liderança a partir de indicadores e métricas de negócios. “Não é só uma discussão sobre diversidade. São dados e métricas mostrando como mulheres na liderança impactam financeiramente as entregas das empresas”, afirma Potsch.

A chegada do SPIW faz parte da estratégia da organização de consolidar dois encontros complementares ao longo do ano. “No Rio, energia e cultura aparecem com mais força. Em São Paulo, o foco está mais ligado a mercado financeiro, agro e indústria. Os dois eventos se complementam”, afirma a executiva.

Diante da programação extensa e das atividades simultâneas, ela afirma que o conceito de Jomo (Joy Of Missing Out) deve ganhar espaço entre os participantes. Ao contrário do Fomo (Fear Of Missing Out), associado ao medo de perder algo, o Jomo propõe justamente a escolha consciente do que acompanhar.

“Com tantos conteúdos acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender que não vão conseguir ver tudo — e está tudo bem. A ideia é aproveitar aquilo que mais faz sentido para cada um”, diz.

Luciana Potsch, diretora executiva do São Paulo Innovation Week (SPIW) (Divulgação)

Programação gratuita para periferias

Além da programação no Pacaembu e na FAAP, o São Paulo Innovation Week promoverá Side Events gratuitos nos dias 16 e 17 em CEUs de Heliópolis, Sapopemba, Cidade Ademar e Freguesia do Ó. A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura de São Paulo, busca ampliar o acesso às discussões sobre inovação, tecnologia e futuro das cidades.

A programação reunirá nomes como Marcelo Gleiser, Maria Homem, Pedro Loos, Ivair Gontijo, Eliane Dias e Adriana Schneider, além de lideranças comunitárias. Os encontros serão divididos em trilhas sobre economia criativa, transformação urbana, cultura, tecnologia e empreendedorismo, com palestras, oficinas, workshops e debates.

Cada dia contará com dois keynotes — um convidado do SPIW e outro representante das comunidades locais — além de sessões no formato “Papo de Rua” e atividades práticas conduzidas por especialistas e moradores das regiões participantes.

Área internacional com delegações de 20 países

Entre os destaques do São Paulo Innovation Week 2026 está uma área dedicada à chamada “diplomacia da inovação”, reunindo delegações de 20 países em um espaço voltado à conexão entre startups, investidores, governos e ecossistemas internacionais. Segundo a organização, é a primeira vez que uma estrutura desse tipo é criada na América Latina dentro de um festival de inovação.

A iniciativa é realizada em parceria com a Divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério das Relações Exteriores e contará com a participação de embaixadas, consulados, câmaras de comércio, hubs de inovação e agências de investimento. O objetivo é apresentar programas de soft landing, estratégias de internacionalização e oportunidades de negócios para startups e empresas brasileiras.

Além da área física dedicada às delegações, o evento também terá uma trilha internacional de conteúdo com debates sobre atração de investimentos, políticas públicas, distritos de inovação e expansão global de empresas. A programação inclui ainda pitches com startups internacionais e encontros voltados à geração de negócios e parcerias.

Mercado Livre Arena Pacaembu e FAAP recebem a primeira edição do São Paulo Innovation Week, que acontece entre os dias 13 e 15 de maio na capital paulista (Divulgação)

Spike Jonze fala sobre IA e criatividade

Vencedor do Oscar, do Globo de Ouro e do Grammy, o cineasta e produtor norte-americano Spike Jonze está entre os nomes confirmados do São Paulo Innovation Week 2026. Conhecido por filmes como Quero Ser John Malkovich, Adaptação e Ela (Her), Jonze construiu uma trajetória marcada pela mistura entre tecnologia, cultura e experimentação criativa.

Lançado em 2013, Ela voltou ao centro das discussões diante do avanço da inteligência artificial generativa e dos agentes autônomos de IA. No filme, Joaquin Phoenix interpreta um homem que desenvolve uma relação afetiva com um sistema operacional dotado de inteligência artificial, antecipando debates atuais sobre hiperconectividade, solidão, consciência artificial e interação entre humanos e máquinas.

Além do cinema, Jonze também dirigiu videoclipes para artistas como Beastie Boys, Björk e Fatboy Slim, além de campanhas publicitárias para marcas como Apple e Kenzo. Para a organização do SPIW, a participação do diretor reforça a proposta do festival de discutir inovação para além da tecnologia, conectando criatividade, comportamento, cultura e negócios.

Líderes do agro discutem inovação, clima e capital

O agronegócio terá uma trilha dedicada no SPIW 2026, reunindo executivos, pesquisadores, investidores e produtores rurais em debates sobre tecnologia, sustentabilidade, segurança alimentar e financiamento do setor. A curadoria é de Marcos Jank, coordenador do Insper Agro Global, ao lado de Ana Paula Malvestio.

A programação reúne nomes como Sílvia Massruhá, presidente da Embrapa; Beto Abreu, presidente da Suzano; Maurício Rodrigues, da Bayer CropScience América Latina; Marcelo Batistela, vice-presidente de soluções para agricultura da BASF; e Tereza Vendramini, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. O debate econômico contará ainda com Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos BRICS, e João Adrien, head de ESG Agro do Itaú BBA.

A agenda também inclui discussões sobre clima, venture capital e impacto social, com participações de Raphael Falcioni, da gestora climática Just Climate; Alexandre Stephan, da SP Ventures; e Geyze Diniz, cofundadora do Pacto Contra a Fome. Segundo a organização, a proposta é mostrar como o agro brasileiro passou a ocupar um papel estratégico na nova economia, conectando produção, tecnologia, investimentos e transição climática.

IA, longevidade e novos hábitos na saúde

A saúde será um dos eixos do festival, com debates sobre longevidade, performance, bem-estar e transformação do cuidado médico. A conferência tem curadoria de Erika Abreu e parceria da Rede Américas. A programação reúne especialistas para discutir o avanço da tecnologia na medicina, incluindo aplicações de IA, realidade aumentada e metaverso em procedimentos cirúrgicos. Entre os participantes estão Heron Werner, além de executivos e médicos.

Temas como menopausa, nutrição, metabolismo, medicina esportiva e saúde bucal estarão na agenda com nomes como Fernanda Keller, Maria Bussade, Catherine Vanazzi, Pollyana Takao, Juliana Tenorio, Monalisa Guiselini, Mariana Maia e Paulo Niemeyer. A proposta é discutir como tecnologia e novos hábitos estão criando oportunidades de negócios e redefinindo o setor.

Experiências imersivas e instalações interativas fazem parte da programação do São Paulo Innovation Week 2026 (Divulgação)

Instalação imersiva que reage à presença do público

Uma das grandes atrações do festival será o “Organysmo by LedPulse”, experiência imersiva que combina arte, tecnologia, luz, som e percepção sensorial. A instalação integra o chamado “Capítulo II: O Templo Vivo” e propõe uma reflexão sobre a relação entre humanos, ambientes inteligentes e interação coletiva.

Criado pela LedPulse, coletivo formado por artistas, engenheiros e tecnólogos, o projeto utiliza uma estrutura composta por milhares de LEDs e sensores capazes de reagir à presença e ao movimento das pessoas em tempo real. Segundo os criadores, o sistema evoluiu ao longo de mais de uma década e agora começa a reconhecer padrões, diferenças entre indivíduos e dinâmicas de grupo.

Exoesqueletos e robótica para reabilitação neurológica

O SPIW terá demonstrações de tecnologias voltadas à neuroreabilitação, incluindo exoesqueletos e sistemas robóticos usados na recuperação de movimentos e na ampliação da autonomia de pacientes. A apresentação será realizada pela Neuro Rehab Recovery, empresa especializada em reabilitação neurológica.

Entre os equipamentos que estarão no evento estão o Keeogo Exoskeleton, voltado ao auxílio da marcha, além de sistemas de estimulação funcional como o G4 Foot Drop System e o Pace XL. As soluções utilizam robótica, estimulação neuromuscular e inteligência aplicada para ajudar na reeducação do sistema nervoso após lesões neurológicas.

Ingressos para o SPIW seguem à venda

Os ingressos para a primeira edição do SPIW, que começa nesta terça-feira, 13, seguem disponíveis no site oficial do encontro. O passaporte dá acesso aos três dias de programação principal no Mercado Livre Arena Pacaembu e na FAAP.

A organização iniciou as vendas em fevereiro com um lote Early Bird de R$ 594 para os três dias. Atualmente, o passaporte para os três dias está sendo vendido por R$ 990, com opção de parcelamento em até 12 vezes. Também há ingressos diários a partir de R$ 450, além de opções de meia-entrada e condições especiais para grupos e parceiros.

Além do acesso aos palcos e debates principais, o ingresso inclui entrada nas áreas de exposição, ativações de marcas, experiências imersivas e espaços de networking. Já os side events realizados nos dias 16 e 17 de maio em diferentes regiões da cidade terão entrada gratuita.

Principais nomes confirmados para cada dia do evento

13/05 - Quarta-feira

De Zero a Marte: os bastidores da nova corrida espacial e o caminho até a NASA

* Ivair Gontijo — líder na área de exploração espacial e cientista da NASA

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Ivair Gontijo — líder na área de exploração espacial e cientista da NASA * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton Estamos sozinhos? Vida extraterrestre e o novo lugar da humanidade no cosmos

* Didier Queloz — astrofísico e professor

* Adam Frank — astrofísico e professor titular de Física e Astronomia

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Didier Queloz — astrofísico e professor * Adam Frank — astrofísico e professor titular de Física e Astronomia * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton Inteligência emocional: a habilidade que vai definir o futuro humano

* Daniel Goleman — psicólogo e autor de *Inteligência Emocional*

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Daniel Goleman — psicólogo e autor de *Inteligência Emocional* * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton Entrevista com Dmitry Muratov | Coragem e liberdade: histórias que transformam

* Caco Barcelos — jornalista, repórter e apresentador da Globo

* Dmitry Muratov — jornalista e vencedor do Nobel da Paz

* Caco Barcelos — jornalista, repórter e apresentador da Globo * Dmitry Muratov — jornalista e vencedor do Nobel da Paz O que é a realidade? Ciência, espiritualidade e sabedoria ancestral em diálogo

* Monja Coen — líder espiritual e difusora do budismo no Brasil

* Ailton Krenak — líder indígena, filósofo e escritor

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Monja Coen — líder espiritual e difusora do budismo no Brasil * Ailton Krenak — líder indígena, filósofo e escritor * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton Orquestrar ou se tornar obsoleto: liderando o futuro próximo impulsionado por IA

* Neil Redding — fundador e CEO da Redding Futures

14/05 - Quinta-feira

Um papo com um dos cineastas mais criativos do cinema e vencedor do Oscar: Spike Jonze

* Spike Jonze — cineasta, ator e fotógrafo

IA: grande substituição ou complementaridade?

* Luc Ferry — filósofo, escritor e ex-ministro da Educação da França

* Luis Sobral — CEO da FAAP

* Luc Ferry — filósofo, escritor e ex-ministro da Educação da França * Luis Sobral — CEO da FAAP Cidades que funcionam são cidades que circulam

* Emilio Sanches — CEO da Estapar

* André Turquetto — CEO da Veloe

* Flavio Chevis — CEO da Addax

* Luana Ozemela — chief sustainability officer do iFood

* Emilio Sanches — CEO da Estapar * André Turquetto — CEO da Veloe * Flavio Chevis — CEO da Addax * Luana Ozemela — chief sustainability officer do iFood Lideranças inovadoras: CEOs redefinindo o amanhã

* Estevan Santorelli — cofundador e conselheiro da Dengo Chocolates

* Joca Oliveira — cofundador e CEO da Unico Skills

* Sidney Klajner — presidente do Hospital Israelita Albert Einstein

* Sofia Esteves — fundadora da Cia de Talentos

* Estevan Santorelli — cofundador e conselheiro da Dengo Chocolates * Joca Oliveira — cofundador e CEO da Unico Skills * Sidney Klajner — presidente do Hospital Israelita Albert Einstein * Sofia Esteves — fundadora da Cia de Talentos Sessão em destaque: como projetar uma empresa que a IA não consegue superar

* Ian Beacraft — futurista e especialista em inteligência artificial da Signal and Cipher

* Renato Camargo — CMO do Bradesco e vice-presidente da ABA

* Ian Beacraft — futurista e especialista em inteligência artificial da Signal and Cipher * Renato Camargo — CMO do Bradesco e vice-presidente da ABA Ciência que conecta: como transformar conhecimento em conversa

* Mari Krüger — bióloga e divulgadora científica

* Chloe Pinheiro — jornalista da Veja Saúde

* Nunca Vi 1 Cientista — bióloga e farmacêutica bioquímica

* Mari Krüger — bióloga e divulgadora científica * Chloe Pinheiro — jornalista da Veja Saúde * Nunca Vi 1 Cientista — bióloga e farmacêutica bioquímica Pensar melhor para viver melhor: o futuro da mente humana

* Suzana Herculano — neurocientista e colunista

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Suzana Herculano — neurocientista e colunista * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton Inovação pelo afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado

* Fabrício Carpinejar — escritor e vencedor de dois Prêmios Jabuti

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* Gilles Lipovetsky — filósofo e especialista em consumo, ética e comportamento

* Alice Ferraz — fundadora da Fhits e colunista do Estadão

* Gilles Lipovetsky — filósofo e especialista em consumo, ética e comportamento * Alice Ferraz — fundadora da Fhits e colunista do Estadão Bom dia inverno

* Tamara Klink — escritora e primeira latino-americana a cruzar sozinha a Passagem Noroeste no Ártico

* Samara Castro — chefe de gabinete da Secom

15/05 - Sexta-feira

Racionalidade: como pensar com clareza em um mundo polarizado

* Steven Pinker — psicólogo cognitivo, linguista e professor

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Steven Pinker — psicólogo cognitivo, linguista e professor * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton Humanidade em equipe: reconstruindo a sociedade juntos

* Douglas Rushkoff — futurista e cofundador da Andus Labs

* Alessandra Andrade — presidente da São Paulo Negócios

* Douglas Rushkoff — futurista e cofundador da Andus Labs * Alessandra Andrade — presidente da São Paulo Negócios O poder da criação: como juntar pensamento e ficção

* Rebecca Goldstein — filósofa, escritora e intelectual pública

* Maria Homem — psicanalista, escritora e pesquisadora

* Rebecca Goldstein — filósofa, escritora e intelectual pública * Maria Homem — psicanalista, escritora e pesquisadora O que a ciência ainda não sabe — e está prestes a descobrir

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Tatiana Coelho de Sampaio — bióloga e professora

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton * Tatiana Coelho de Sampaio — bióloga e professora O Brasil no divã: o futuro do país na nova ordem mundial, economia, geopolítica e psicanálise

* Marcos Jank — professor e coordenador do Insper Agro Global

* Jaime Spitzcovsky — jornalista e palestrante

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Marcos Jank — professor e coordenador do Insper Agro Global * Jaime Spitzcovsky — jornalista e palestrante * Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton O instinto de importar: por que precisamos sentir que nossa vida tem sentido

* Marcelo Gleiser — físico e vencedor do Prêmio Templeton

* Rebecca Goldstein — filósofa, escritora e intelectual pública premiada

Serviço

São Paulo Innovation Week (SPIW)

Quando: 13 a 15 de maio de 2026

Horário: das 10 às 21h

Local: FAAP e Mercado Livre Arena Pacaembu

Programação: https://saopauloinnovationweek.com.br/programacao