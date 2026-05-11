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Hantavírus: o que se sabe sobre os 6 países que apresentam pessoas infectadas

Cepa identificada no surto é a Andes, encontrada na América do Sul e considerada a única variante com possibilidade de transmissão entre pessoas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18h03.

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Autoridades sanitárias da Holanda, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França e Estados Unidos confirmaram casos de infecção por hantavírus relacionados ao surto registrado no navio de cruzeiro MV Hondius. Segundo os órgãos de saúde, seis pessoas tiveram diagnóstico confirmado para o vírus e um sétimo caso é tratado como provável.

O hantavírus é transmitido aos humanos por contato com fezes, urina ou saliva de roedores contaminados. A cepa identificada no surto é a Andes, encontrada na América do Sul e considerada a única variante com possibilidade de transmissão entre pessoas.

O surto já provocou três mortes, sendo duas confirmadas laboratorialmente e uma classificada como caso provável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Veja os casos do hantavírus em cada país

Holanda

Na Holanda, um casal de turistas que percorreu países da América do Sul antes de embarcar no cruzeiro em Ushuaía, na Argentina, está entre as primeiras vítimas registradas. O homem, de 70 anos, apresentou sintomas em 6 de abril e morreu no dia 11. Sem exame laboratorial, ele foi enquadrado pela OMS como caso provável.

Sua esposa, de 69 anos, também deixou o navio durante uma escala em Santa Helena, no Atlântico Sul. O quadro clínico piorou durante um voo para Joanesburgo, na África do Sul, e ela morreu em 26 de abril. O diagnóstico positivo para hantavírus foi confirmado em 4 de maio.

Outro holandês infectado é o médico do navio, que começou a apresentar sintomas em 30 de abril. Exames realizados em 6 de maio identificaram a cepa Andes. Ele foi transferido para a Holanda e permanece isolado em condição estável.

Reino Unido

No Reino Unido, dois cidadãos tiveram infecção confirmada e um terceiro caso segue sob investigação. Um dos pacientes precisou ser evacuado da Ilha da Ascensão para a África do Sul após apresentar sintomas em 24 de abril. O resultado positivo foi confirmado em 2 de maio.

O segundo britânico, integrante da tripulação do navio, relatou sintomas em 27 de abril e recebeu diagnóstico positivo em 6 de maio. Ele foi levado para a Holanda a partir de Cabo Verde e segue em estado estável.

Já um terceiro passageiro britânico desembarcou em Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, em 14 de abril, onde permaneceu isolado após relatar sintomas duas semanas depois. A OMS aguarda os resultados laboratoriais para confirmar o caso.

Alemanha

Na Alemanha, uma passageira apresentou febre no fim de abril, evoluiu para pneumonia e morreu em 2 de maio a bordo do navio. Exames feitos posteriormente na Holanda confirmaram a infecção por hantavírus.

Suíça

Na Suíça, um passageiro que deixou o navio em Santa Helena retornou ao país após escalas na África do Sul e no Catar. Ele desenvolveu sintomas em 1º de maio, foi isolado e teve resultado positivo para o vírus.

França

As autoridades francesas também confirmaram um caso em uma passageira repatriada do cruzeiro. Segundo o governo francês, o quadro clínico dela apresentou piora durante a noite após a confirmação da infecção.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, um dos 17 americanos presentes no MV Hondius teve diagnóstico positivo. Outro passageiro apresentou sintomas leves, segundo autoridades de saúde americanas.

*Com informações da Agência AFP.

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