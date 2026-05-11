Como o São João virou uma das maiores plataformas culturais e de consumo do Brasil

O São João deixou de ser apenas uma manifestação cultural regional para se consolidar como uma das maiores plataformas de mobilização econômica, turística e simbólica do Brasil.

Dados reunidos pelas consultorias Blend, Spons e Noix mostram que as festividades juninas movimentam até R$ 7,4 bilhões, alcançam cerca de 78% dos brasileiros e estão presentes em mais de 1.700 municípios.

Com duração que pode variar de 30 a 70 dias, o ciclo junino criou uma janela prolongada de consumo, turismo, produção cultural e ativações de marca.

No Nordeste, onde a festa assume caráter estrutural, cidades inteiras se reorganizam em torno das celebrações. Ruas, praças e equipamentos públicos passam a concentrar shows, quadrilhas, feiras, gastronomia e circulação turística.

Em muitos municípios, junho representa o principal motor econômico do ano, impulsionando hotéis, bares, restaurantes, comércio local, transporte e economia criativa. A cadeia também mobiliza artistas, músicos, técnicos, costureiras, produtores culturais, ambulantes, motoristas e pequenos empreendedores. “O São João cria trabalho, renda e circulação econômica a partir da cultura”, aponta o estudo.

O impacto aparece também no comportamento de consumo. Entre os nordestinos, 87% pretendem comprar algum produto motivados pelas festas juninas, principalmente alimentos, bebidas e vestuário.

A lógica, segundo as consultorias, vai além da compra funcional: consumir faz parte do próprio ritual da festa. “Comprar para o São João é um ato cultural. É preparar a casa, a mesa, o corpo e a aparência para o encontro”, diz o levantamento.

A relação com as marcas também ganhou relevância. Cerca de 74% dos nordestinos dizem ter interesse em conhecer empresas que patrocinam eventos juninos, desde que essa presença seja percebida como apoio real à cultura local.

A avaliação é que a capilaridade territorial da festa oferece uma visibilidade diferente daquela observada em eventos concentrados em poucas cidades, espalhando a comunicação entre polos oficiais, festas de bairro, encontros familiares e celebrações de rua.

“O São João é a maior plataforma cultural do Brasil em escala e impacto econômico, mas ainda é subestimado por marcas que não entendem sua complexidade territorial. Estamos falando de um movimento presente em mais de 1.700 municípios, que movimenta até R$ 7,4 bilhões e atinge 78% dos brasileiros”, diz Felipe Bratfisch, CEO da Spons.

Segundo o executivo, a intenção é oferecer às empresas um “mapa estratégico” para investir no período com retorno mensurável e legitimidade cultural.

Comparação com o Carnaval

As diferenças em relação ao Carnaval aparecem tanto na escala quanto na dinâmica. Segundo o estudo, enquanto a folia concentra público e mídia em poucos polos e em uma janela curta, o São João opera em lógica descentralizada e contínua.

As festas juninas alcançam 78% dos brasileiros, ante 48% do Carnaval. Além disso, o período pode durar até 70 dias. Já o Carnaval costuma se concentrar em cerca de uma semana e em dez capitais.

Essa dinâmica, conforme o estudo, cria um fluxo contínuo de conversas e ativações ao longo de semanas, alimentado por ensaios de quadrilhas, montagem das cidades, anúncios de programação, festas de bairro, grandes shows e pelo retorno da diáspora nordestina às cidades de origem. “O Carnaval explode. O São João permanece”, resume o material.

O componente afetivo ajuda a explicar a força da celebração. Oito em cada dez nordestinos apontam o São João como sua festa brasileira favorita, acima de qualquer outra em apego emocional. Junho também funciona como período de retorno às origens para famílias espalhadas pelo país, marcado por reencontros e reafirmação cultural.

Música e poder público

A música é um dos principais motores dessa engrenagem. Ritmos como forró, piseiro, sertanejo, axé e música popular ocupam os palcos e transformam o período no principal momento de circulação de artistas nordestinos pelo país.

Entre os nomes citados estão Ivete Sangalo, Wesley Safadão, João Gomes, Nattan, Xand Avião, Mari Fernandes, Solange Almeida, Bell Marques e Luan Santana.

O estudo destaca ainda o papel do setor público na sustentação do São João. Segundo o relatório, prefeituras e governos estaduais funcionam como agentes centrais de produção, financiamento, curadoria e organização dos eventos, definindo regras de patrocínio, estrutura urbana e preservação cultural. Em muitos municípios, o ciclo junino é tratado como principal operação pública e econômica do ano.

“As marcas conhecem o São João, mas carecem de parceiros especialistas que entendam sua complexidade e enderecem um plano 360 com uma atuação verdadeira e proprietária. Quando uma marca entra no São João com legitimidade, ela não só gera resultado, ela se torna parte da memória afetiva das pessoas”, diz Allan Rochlin, diretor da Blend.

Entre os maiores polos do país, Campina Grande (PB) aparece como símbolo da escala do São João. A cidade movimentou cerca de R$ 700 milhões em 2025 e recebeu aproximadamente 3,7 milhões de pessoas em 2024.

Já Caruaru (PE), um dos polos mais tradicionais, teve movimentação estimada em R$ 737,6 milhões em 2025, acima dos R$ 688 milhões registrados no ano anterior. O município também recebeu cerca de 3,7 milhões de visitantes em 2024, com ocupação hoteleira total durante o período junino.

Além dos grandes centros, cidades como Mossoró (RN), Aracaju (SE), São Luís (MA) e municípios do Recôncavo Baiano ajudam a transformar o Nordeste em uma rede descentralizada de celebrações conectadas por tradição, música, gastronomia e pertencimento.