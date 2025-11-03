Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Renault negocia parceria com Chery após acordo com Geely no Brasil

Montadora francesa busca ampliar portfólio e eficiência produtiva com novas alianças, após venda de 26,4% da subsidiária brasileira à Geely

Atualmente, a Renault mantém fábricas em cerca de dez países, incluindo França, Espanha e Índia (Renault/Divulgação)

Atualmente, a Renault mantém fábricas em cerca de dez países, incluindo França, Espanha e Índia (Renault/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16h40.

A Renault afirmou estar em negociações com outras montadoras, entre elas a chinesa Chery, para ampliar parcerias industriais e comerciais em diferentes mercados. A iniciativa ocorre poucos dias após a conclusão de um acordo com a Geely no Brasil, que marca a entrada da empresa em uma nova fase de cooperação global no setor automotivo.

De acordo com informações da Reuters, o contrato assinado nesta segunda-feira, 3, prevê que a Geely adquira 26,4% da subsidiária brasileira da Renault, em uma parceria para a produção e venda conjunta de veículos no mercado nacional.

Pelo acordo, a empresa chinesa utilizará a fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR) para montar automóveis da marca Geely, que serão distribuídos pela rede de concessionárias.

Em contrapartida, a montadora francesa passará a utilizar a plataforma de veículos da Geely para desenvolver novos modelos e ampliar sua oferta em segmentos nos quais ainda possui baixa participação, segundo a Reuters.

Expansão de acordos e integração tecnológica

Fabrice Cambolive, diretor de crescimento do Grupo Renault, afirmou que as conversas com potenciais parceiros visam expandir a produção e o portfólio de veículos por meio de acordos estratégicos. A colaboração tem como meta elevar a taxa de utilização da planta paranaense, atualmente operando em torno de 50% da capacidade anual de 400 mil unidades.

O executivo acrescentou que o modelo de colaboração firmado no Brasil pode se repetir em outros países e com outras montadoras, como parte da estratégia global da Renault para elevar eficiência e competitividade.

A empresa francesa tem intensificado acordos com fabricantes asiáticas em um momento de forte expansão de marcas chinesas, como a BYD, que investe em fábricas e modelos elétricos e híbridos na América Latina.

Atualmente, a Renault mantém fábricas em cerca de dez países, incluindo França, Espanha e Índia. Desde 2024, a companhia também produz o Grand Koleos na Coreia do Sul, modelo desenvolvido sobre uma base tecnológica da Geely — exemplo da integração entre as duas montadoras.

Acompanhe tudo sobre:RenaultCheryMontadorasFábricas

Mais de Invest

Programa de Fidelidade do BTG Pactual une engajamento e estratégia financeira

Saiba quais empresas pagam dividendos em dólar há mais de 50 anos

Ibovespa bate novo recorde e ultrapassa os 150 mil pontos

Esse investimento tornaria Bezos bilionário mesmo sem a Amazon

Mais na Exame

Mundo

Violência preocupa América Latina e motivou queda de presidente em outubro

Carreira

Administração 5.0: o que significa para a área e quais habilidades importam?

Brasil

Banco Central endurece regras e quer minar contas do crime organizado

EXAME Agro

Tarifa dos EUA à carne cairá em 60 dias, esperam produtores do Brasil