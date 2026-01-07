'O que não vai mudar é a criatividade. Todo o resto vai', diz CEO do Publicis Brasil

Prestes a completar 100 anos em 2026, o Grupo Publicis chega ao centenário apoiado em uma estratégia que combina dados, integração de capacidades e novos formatos de criação e distribuição de comunicação. No Brasil, a operação é comandada por Gabriela Onofre, engenheira de formação, com trajetória construída em grandes multinacionais, como Johnson & Johnson e Procter & Gamble, e passagem pelo setor de tecnologia.

Em dezembro, Onofre tornou-se a primeira mulher de agência a vencer a categoria Dirigente da Indústria da Comunicação do Prêmio Caboré, reconhecimento que, segundo ela, reflete um movimento coletivo de transformação do grupo francês no país, que lidera há pouco mais de dois anos.

Em entrevista ao Marketing Trends, videocast da EXAME, a executiva afirma que a publicidade vive uma mudança estrutural. Para ela, o desafio deixou de ser apenas criar campanhas e passou a envolver a gestão de um ecossistema fragmentado, no qual dados, mídia, creators e tecnologia precisam operar de forma integrada, sem que essa complexidade recaia sobre o cliente.

A estratégia do grupo se baseia no conceito de 'Power of One', que centraliza especialidades enquanto mantém as agências criativas na linha de frente. O modelo permite que estruturas como DPZ, LePub, Leo, Publicis Brasil e Talent acessem capacidades comuns de dados, influenciadores, performance, commerce e experiência, combinadas conforme a demanda de cada projeto.

“Isso significa que o parceiro de negócio está na agência, com acesso a todas as capacidades necessárias para colocar o negócio no centro”, afirma Onofre. Segundo ela, essa lógica favorece relações de longo prazo e sustenta o crescimento orgânico da operação. Hoje, mais de um terço da base no Brasil já trabalha com sete ou mais disciplinas além de criação e mídia tradicionais. “Não tem melhor propaganda do que a dos nossos próprios clientes”, diz.

No último ano, a operação conquistou 21 novas contas, incluindo uma concorrência global de Mars, e ampliou sua base para cerca de 80 clientes. No mesmo período, o número de funcionários cresceu 22%, passando de 1,8 mil, em 2024, para cerca de 2,2 mil pessoas. O faturamento avançou a uma taxa de dois dígitos, impulsionado principalmente pela ampliação de serviços dentro da base atual.

Globalmente, o Publicis registrou crescimento orgânico de 5,7% no terceiro trimestre de 2025, superando expectativas e impulsionado pela demanda por produtos e serviços baseados em inteligência artificial. Com o resultado, o grupo francês elevou sua projeção de crescimento anual para entre 5,0% e 5,5% e manteve a margem operacional acima de 18%.

A América Latina, responsável por cerca de 3% da receita líquida mundial, liderou o crescimento entre as regiões, com faturamento de € 102 milhões, alta de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para Onofre, a pressão por resultado não elimina o papel da criação. Ao contrário, amplia sua responsabilidade. “Nada vai substituir a criatividade, principalmente num mundo muito mais fragmentado e com mais concorrência”, afirma. “Uma grande ideia continua sendo uma grande ideia. O que muda é como ela se torna relevante, como se desdobra e como chega à audiência.”

