C&A lança coleção de O Diabo Veste Prada e dá ingresso para o cinema

A C&A Brasil aposta na conexão entre moda e entretenimento para lançar uma nova coleção cápsula inspirada em O Diabo Veste Prada, reforçando a estratégia de aproximar o varejo da cultura pop e transformar a compra em experiência.

O lançamento inclui 13 peças que vão de camisetas a acessórios, com referências diretas a cenas e frases do filme, como “That’s All” e “I love my job”. Os produtos chegam ao mercado com preços entre R$ 69,99 e R$ 219,99 e estão disponíveis no e-commerce e em lojas selecionadas no país.

A iniciativa vai além do produto. A varejista criou uma mecânica que conecta consumo e cinema: clientes que comprarem duas peças da coleção em pontos físicos participantes recebem um ingresso para assistir ao filme a partir de 7 de maio. Na prática, a ação integra a jornada de compra ao circuito cultural e usa a nostalgia como vetor de conversão.

O movimento acompanha a retomada do interesse pela franquia com a chegada de O Diabo Veste Prada 2, que recoloca o título no centro das conversas sobre moda e cultura. Para a C&A, a coleção também reforça o papel da categoria de licenciados dentro do portfólio.

“A categoria de licenciados é estratégica porque nos permite traduzir fenômenos da cultura pop em produto de forma ágil e relevante”, afirma Enéas Scabello, diretor da área. Segundo o executivo, a parceria amplia a recorrência de consumo e fortalece a conexão com o público.

Fundada em 1841 e presente no Brasil desde 1976, a C&A opera mais de 335 lojas no país e tem ampliado iniciativas que integram canais físicos e digitais. Com a nova coleção, a empresa adiciona uma camada de experiência à estratégia omnicanal, em linha com a busca por diferenciação no varejo de moda.

O efeito 'Prada' mobiliza outras marcas

A retomada da franquia O Diabo Veste Prada 2 tem levado diferentes setores a ativar o tema como plataforma de produto e experiência.

No varejo de moda e lifestyle, a Havaianas lançou a linha “Puffed”, com modelos que reinterpretam o chinelo tradicional e ativações físicas em São Paulo, como photobooths e cenografias inspiradas no filme em lojas estratégicas.

Já no segmento de colecionáveis, a Funko apresentou uma nova linha de bonecos baseada no filme. A coleção inclui personagens como Miranda Priestly, Andy Sachs e Emily, com foco em elementos visuais que marcaram a narrativa. No Brasil, os produtos chegam por meio da Candide, distribuidora exclusiva da marca, e já estão em pré-venda.

As iniciativas mostram como o lançamento do novo filme tem sido usado como gatilho para ativar diferentes categorias, de moda a colecionáveis, com base em nostalgia e reconhecimento cultural.