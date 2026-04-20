O Diabo Veste Havaianas: os novos modelos de chinelo em collab com o filme

O cinema sempre foi uma grande referência para levar tendências de moda para as ruas. Com o lançamento do filme O Diabo Veste Prada 2, a Havaianas anuncia uma coleção de quatro modelos desenvolvida em parceria com o longa.

A marca de chinelos reconhecida no lifestyle brasileiro segue para um caminho voltado à grandes nomes ao se associar com uma das franquias mais reconhecidas da cultura pop sobre moda. A sequência de O Diabo Veste Prada, filme de 2006 que permanece como referência quando se discute a indústria fashion na cultura popular, oferece à marca um ponto de entrada nessa conversa com o slogan "Tira o salto, vai de Havaianas".

A coleção, batizada de família Puffed, é composta por quatro novos modelos Puffed Up, Maxi Puffed (R$ 129,99), Over Puffed (R$ 249,99) e Luna Puffed (R$ 169,99). Os designs incorporam tiras acolchoadas, bordas infladas e solados reinterpretados que atualizam a silhueta clássica da marca sem abandonar sua identidade.

Havaianas: quatro novos modelos em colaboração com o filme "O Diabo Veste Prada" (Havaianas/Divulgação)

A escolha do parceiro não é casual. O Diabo Veste Prada, lançado há quase duas décadas, permanece como um dos filmes mais citados quando se discute moda na cultura popular.

Para fãs do filme, duas lojas em São Paulo terão ativações. O elevador, um dos ícones mais reconhecidos de O Diabo Veste Prada, ganha uma releitura como photobooth interativo, no Shopping Eldorado e na loja conceito da Havaianas na Oscar Freire. Ainda na Oscar Freire, a marca recebe uma cenografia inspirada no filme, incluindo o icônico sapato vermelho — peça desenvolvida pela Disney que percorre diferentes cidades do mundo e passa pela cidade de São Paulo, convidando o público a interagir com o universo da produção. O modelo está disponível globalmente no site e em lojas.