Burger King e Stanley promovem ação com galão térmico a R$ 1; saiba como retirar

O Burger King e a Stanley anunciaram uma nova parceria nesta quarta-feira, 19, que vai distribuir 500 galões térmicos do modelo growler aos consumidores. A ação é focada no programa de fidelidade da rede de fast food. Para ganhar, é necessário ter pontos acumulados no aplicativo da marca. A promoção ainda prevê um ano de refill grátis.

Essa é a segunda vez que as marcas se unem para uma collab, sendo a primeira durante o Carnaval, quando ofereceram copo térmico personalizado de brinde, o qual esgotou em 1h. O sucesso da iniciativa levou o Burger King a apostar cada vez em colaborações especiais como um diferencial para os clientes habituais e para introduzir novas opções de consumo no universo do fast food. Recentemente, apliaram portfolio com o lançamento de um sanduíche de costela premium.

O galão, disponível nas cores preto e branco, tem capacidade de 1,9 litros e tampa vedável, que preserva a temperatura e o gás da bebida. Os clientes que participarem da promoção ainda receberão pontos no Clube BK, que permitem resgatar recompensas de refill grátis.

Como ganhar o galão térmico da Stanley no BK?

O galão poderá ser adquirido por meio da troca de pontos no programa de fidelidade Clube BK, por meio do aplicativo da hamburgueria. A partir do dia 1 de julho, será possível trocar 600 pontos por um cupom de desconto no growler térmico exclusivo da parceria. A oferta é limitada a 500 unidades, sendo 1 por CPF, em todo o Brasil.

Após realizar a troca, o cliente deve utilizar o cupom diretamente no site da Stanley para comprar o seu galão Stanley + BK por R$ 1, com frete grátis.

Quem conseguir garantir o produto ainda ganhará 400 pontos por mês no Clube BK, durante 1 ano, a partir do dia 1 de agosto. Com isso, será possível resgatar quatro recompensas de free refill pelo aplicativo por mês, até agosto de 2025.

Como acumular pontos no Clube BK?

Para acumular os pontos no Clube BK, é necessário, antes de tudo, fazer o cadastro no programa de fidelidade, por meio do aplicativo da marca. Depois, se identificar com o CPF nos momentos de compra. O usuário ganha um ponto a cada R$ 1,00 gasto.