Burger King dará copo Stanley de brinde neste sábado de Carnaval

O Burger King se uniu à marca Stanley em uma nova ação de marketing para o Carnaval. A rede de fast food vai dar de brinde copos térmicos customizados aos clientes que comprarem o novo milkshake. A ideia é que a bebida permaneça gelada por mais tempo durante a folia, diz a empresa.

A ação faz parte da campanha 'Carnalarica', criada pela agência David, e será realizada neste sábado, 10, na cidade de São Paulo. Os brindes serão entregues a partir das 13h, por meio de um food truck que será instalado na unidade da Avenida Juscelino Kubitschek, 1514.

Consumidores que visitarem o local e comprarem o novo 'Shake Napolitano' levarão junto o copo Stanley customizado especialmente para o BK. A bebida é feita com a massa de sorvete nos sabores baunilha, morango e chocolate.

Segundo a companhia, a disponibilidade dos copos está sujeita à duração dos estoques. O comediante Igor Guimarães estrela o filme produzido para anunciar o lançamento do 'Carnalarica'.

O que é o 'Carnalarica'?

A campanha 'Carnalarica' envolve uma série de novidades e misturas inusitadas para aliviar a 'larica' (fome) dos foliões durante o Carnaval. Os combos incluem uma diversidade de itens, como batata frita com doce de leite, Mega Stacker com onion rings dentro do sanduiche e sundae com refrigerante.

Como pegar o brinde do copo Stanley do Burger King?

Para retirar o brinde do copo Stanley será preciso ir ao Burger King da Avenida Juscelino Kubitschek, 1514, neste sábado, 10, a partir das 13h, e comprar o 'Shake Napolitano'. A bebida custa R$ 29,90 e disponibilidade dos brindes está sujeita à duração dos estoques.

Como funciona o copo Stanley?

A técnica por trás dos copos Stanley, que mantém a temperatura da bebida por cerca de quatro horas, não tem nada de misterioso. Os copos e garrafas Stanley têm um vácuo entre as paredes que impedem a troca de temperatura.

O que está por trás do sucesso do copo Stanley no Brasil

Há mais de 100 anos a marca Stanley produz copos térmicos, mas foi só nos últimos tempos que ela caiu no gosto do brasileiro. A partir de 2018, a empresa PMI Worldwide, dona da marca, cresceu 700% em faturamento na América Latina, percentual impulsionado principalmente pela venda da linha bar, que inclui os famosos copos.

Assim que chegou à região da América Latina, a Stanley era forte principalmente na venda de produtos para consumo de erva mate, com foco em preservar a temperatura quente da água, no Uruguai e Argentina.

Em 2014, a PMI comprou a empresa familiar brasileira Aladdin e ganhou capilaridade e logística para apresentar a marca Stanley também aos brasileiros, principalmente a partir do sul do Brasil, onde também se comprava produtos para manter a água quente, como garrafas térmicas.

Aos poucos, a marca foi "subindo" no mapa e conquistando brasileiros que bebem mais bebidas frias.

Qual o preço do copo Stanley?

No site da marca, o valor mais baixo de um copo é de 145 reais.