Mercado Livre patrocina Gabriel Bortoleto e amplia atuação na Fórmula 1

O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira, 19, o patrocínio oficial ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, ampliando sua atuação no território do automobilismo e reforçando a presença da marca na Fórmula 1. O acordo passa a valer na temporada de 2026 e inclui a exposição da marca no capacete do piloto ao longo do campeonato.

Segundo a companhia, a parceria está alinhada à estratégia de associar a marca a talentos em ascensão e a valores como execução, tecnologia e velocidade, características atribuídas tanto à categoria quanto à operação logística e digital do Mercado Livre na América Latina. A empresa atua em 18 países e é listada na Nasdaq sob o código MELI.

“É com muito orgulho que damos as boas-vindas ao Gabriel Bortoleto à empresa mais rápida do Brasil. Ele personifica valores que movem o Mercado Livre, como determinação e busca constante por resultados”, diz Iuri Maia, diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre. Segundo o executivo, a associação com o piloto reforça a narrativa de velocidade e eficiência que a empresa busca consolidar junto a seus usuários.

Bortoleto, que vem se destacando nas categorias de base do automobilismo internacional, diz que a parceria ocorre em um momento relevante de sua carreira. “Chegar ao Mercado Livre neste momento é significativo. Estar ao lado de uma marca que já faz parte do meu dia a dia e que valoriza execução e visão de futuro torna essa parceria ainda mais consistente”, afirma o piloto.

Para marcar o início do patrocínio, o Mercado Livre lançou uma campanha criada pela agência GUT, com o conceito “Unidos pela velocidade”. O filme faz referência ao universo da Fórmula 1 ao criar expectativa em torno da revelação de um carro, mas apresenta uma van do Mercado Livre como elemento central da narrativa, associando o desempenho nas pistas à operação logística da empresa.

No desfecho, o piloto recebe o capacete com o logotipo da marca, que será usado ao longo da temporada. Assista abaixo: