Copo Stanley de brinde do Burger King esgota em 1 hora

Não é de hoje o sucesso da Stanley no Brasil. Mas neste Carnaval, o famoso copo térmico tem se destacado em blocos de rua, festas privadas, camarotes e, especialmente, em collabs (parcerias) com outras marcas.

Neste sábado, 10, foi a vez do Burger King se unir à PMI Worldwide, dona da Stanley, para uma ação em São Paulo, parte da 'Carnalarica', campanha criada pela agência David para o período de folia.

A rede de fast food deu de brinde um copo Stanley personalizado para os clientes que compraram o novo 'Shake Napolitano' em um food truck instalado na unidade da Avenida Juscelino Kubitschek, 1514, na zona sul da capital paulista.

A ação teve início às 13h deste sábado e, em torno de uma 1 hora, o estoque esgotou. Segundo a companhia, em comunicado à EXAME, foram entregues 600 copos no total para aqueles que adquiriram a bebida, que custava R$ 29,90.

Ainda de acordo com o Burger King, a iniciativa foi pontual e não deve se estender para outros dias do Carnaval. Mas em vídeo publicado neste domingo, 11, no Instagram, a marca informa que "ontem rolou a primeira ação de parceria do BK com a Stanley".

Ao fim do vídeo, assim como na legenda, ainda sugere a possibilidade de a iniciativa acontecer em outros locais: "Fiquem de olho aqui pra mais novidades! E comentem qual cidade a gente precisa repetir a dose!"

A Stanley, por sua vez, tem marcado presença em diversos eventos carnavalecos do país, especialmente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e em Salvador. A marca fechou parceria com camarotes, a exemplo de Arpoador Itaú, N1, Nosso Camarote, Camisa 10, The Club, Villa, Expresso 2222, Bloco do Alok e Camarote Salvador.

