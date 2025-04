Burger King e Mari Maria retomam collab com glosses de pistache, doce de leite e molho Taste

O Burger King e a marca de cosméticos Mari Maria Makeup, da empresária e influenciadora Mari Maria, retomam a parceria lançada no fim de 2024 com uma nova edição da colaboração que conecta o universo da maquiagem ao fast food.

A partir da próxima quarta-feira, 16, três versões de gloss labial inspiradas em sabores da rede estarão disponíveis em todo o Brasil mediante a compra do Combo Mari Maria BK.

A nova edição traz dois produtos inéditos: o Fire Kiss BK Taste, inspirado no molho Taste, e o Ice Kiss BK Doce de Leite. O gloss Ice Kiss BK Pistache, lançado na primeira campanha, também retorna ao portfólio. A distribuição será feita exclusivamente nas lojas participantes da promoção, enquanto durarem os estoques.

Para marcar o lançamento, a marca organiza um evento no restaurante da rede localizado na Avenida Treze de Maio, em Fortaleza (CE), das 14h às 17h do dia 16. A ação contará com a presença de Mari Maria.

A primeira edição da collab esgotou em dois dias. “Quando uma collab esgota em dois dias, a nossa resposta vem com escala. E reforça o quanto ouvir o público faz parte do nosso jeito de construir marca”, diz Igor Puga, CMO da Zamp, master franqueada do Burger King no Brasil.

“Fico extremamente feliz em retomar essa parceria. A nossa primeira campanha deu super certo e agora voltamos com a novidade de dois glosses exclusivos e uma abrangência de público ainda maior”, complementa Mari Maria, CEO da Mari Maria Makeup.

Combo Mari Maria BK

O Combo Mari Maria BK inclui um sanduíche (BK Taste 1.0, Whopper Furioso, Whopper Rodeio ou Whopper Barbecue Bacon), mais uma casquinha recheada (Pistache ou Doce de Leite) ou batata frita P, uma bebida com refil e um gloss labial à escolha, por R$ 64,90. A ação é válida por tempo limitado e enquanto durarem os estoques nas lojas participantes.