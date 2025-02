Buser capta R$ 30 milhões para transformar publicidade em combustível

A plataforma de viagens rodoviárias Buser acaba de captar R$ 30 milhões em uma rodada de "media for equity", a maior já realizada pela 4Equity Media Ventures.

A gestora investe em startups usando mídia como ativo, permitindo que empresas ampliem sua presença sem consumir todo o caixa em publicidade. Algumas das startups que já receberam investimento da 4Equity são Quinto Andar, Daki, Shopper e Digitra.com.

“Em termos de volume, a captação é mais moderada diante das captações que já tivemos, justamente porque aprendemos a definir os investimentos que geram o crescimento sustentável que perseguimos”, diz Luiz Benício, diretor de receita da Buser.

O investimento chega em um momento estratégico. A Buser encerrou 2024 com receita recorde e 20% de crescimento no lucro operacional. O valor não foi divulgado. Para a alta temporada até fevereiro, a projeção é transportar até 1,5 milhão de passageiros.

Combustível para ir mais longe

A rodada permitirá à Buser reforçar a presença no Sudeste e consolidar um novo posicionamento de marca.

Parte do investimento será destinado à ampliação das parcerias com empresas que investem em ônibus mais confortáveis e até mesmo de luxo, com poltronas leito-cama e premium.

Segundo a empresa, é uma tendência que cresce no setor, principalmente em rotas que conectam grandes cidades, como São Paulo - Belo Horizonte, São Paulo - Rio de Janeiro e Rio de Janeiro - Belo Horizonte.

O valor também será usado para dobrar o orçamento de marketing, ampliando campanhas para TV, mídia programática, podcasts e influenciadores. “Essa captação acelera nossa estratégia de marca e expansão”, afirma Benício.

Fundada em 2017, a Buser já captou mais de R$ 700 milhões em rodadas anteriores. Entre os investidores estão SoftBank, Monashees, Valor Capital Group e Globo Ventures.