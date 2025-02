Em ação com Burger King, Nubank inaugura primeira 'não agência' física em São Paulo

O Burger King e o Nubank anunciam uma parceria para criar a primeira "não agência" física do banco digital no restaurante da rede de fast food localizado na Avenida Paulista, 633, em São Paulo, a partir desta quinta-feira, 20.

O local será remodelado com as cores do Nubank, e os totens de autoatendimento terão a temática da ação. Além disso, clientes que comprarem qualquer item do cardápio poderão, segundo comunicado das marcas, aproveitar um “cafézinho especial".

O espaço não funcionará como uma agência, mas como um ponto de encontro para consumidores das duas marcas na principal avenida de São Paulo. A ação integra a campanha de comunicação do Burger King para a promoção de dois sanduíches a partir de R$ 25,90.

Clientes que pagarem com o cartão físico Nubank, nas funções débito ou crédito, receberão um item adicional – Free Refill ou Batata Frita Pequena. Aqueles que não possuírem cartão Nubank serão recebidos por "abraçadores profissionais", que oferecerão um gesto simbólico para quem quiser participar da experiência.

“O Nubank era a escolha natural para essa parceria: duas marcas amadas que, cada uma em seu setor, transformaram o mercado e se tornaram plataformas de acesso. Mais do que uma ação superficial, buscamos um benefício real para quem escolhe a gente todos os dias, especialmente num momento em que as contas pesam. BK e Nubank acreditam que agir vale mais do que falar – e essa parceria é a prova disso”, diz Igor Puga, CMO da ZAMP, máster franqueada da marca Burger King no Brasil.

A parceria reflete a estratégia de ambas as empresas em oferecer soluções que ampliem a experiência do cliente, com foco em fidelização e engajamento. “No Nubank, estamos sempre buscando formas inovadoras de surpreender os clientes. A parceria é uma oportunidade para criar uma experiência divertida, que vai além do tradicional. Queremos que os clientes se sintam especiais e valorizados”, afirma Juliana Roschel, CMO do Nubank.

Como participar da ação do BK com o Nubank?

A campanha é válida a partir de 20 de fevereiro de 2025, enquanto durarem os estoques. Para participar, é necessário realizar o pagamento exclusivamente com o cartão físico Nubank, na função de débito ou crédito. Pagamentos por carteiras digitais (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) ou via Pix não serão aceitos.

Os preços começam em R$ 25,90 para a compra de dois itens entre opções como Batata Frita Média, Big King, Cheddar Duplo, Whopper, entre outros. A oferta está disponível no balcão, totens e BK Drive e os preços podem variar conforme a região e restaurante. Itens adicionais ou trocas serão cobrados à parte. Os restaurantes participantes estão disponíveis aqui.