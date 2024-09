Budweiser vai pagar R$ 20 mil para fãs cobrirem shows internacionais

A Budweiser lança nesta quinta-feira, 26, uma nova ação de marketing para os amantes de música. A marca de cerveja da Ambev está em busca de dois “Fãs Profissionais”, que serão pagos para assistir e cobrir shows de grandes artistas internacionais.

Os escolhidos receberão um pagamento de R$ 20 mil, além de ingressos, hospedagem, alimentação e transporte para assistir às apresentações de ícones como Bruno Mars, Lenny Kravitz e Paul McCartney.

A iniciativa faz parte de uma campanha da marca, que busca unir fãs e ídolos em eventos memoráveis. A seleção dos "Fãs Profissionais" será realizada de forma similar a um processo de recrutamento, com dinâmicas de grupo e entrevistas com executivos da Budweiser e profissionais de Recursos Humanos.

Mariana Santos, diretora de Budweiser no Brasil, destaca que o objetivo da ação é celebrar a conexão dos fãs com seus ídolos e reforçar a relação da marca com a música. “Ser fã é mais do que ouvir a playlist do artista preferido ou ir a shows, é sobre sentir a música e se emocionar diante do ídolo, tendo a certeza de que está vivendo um momento inesquecível”, diz.

Como se candidatar para ser Fã Profissional da Budweiser

Para quem deseja concorrer à vaga de Fã Profissional, basta seguir as etapas abaixo:

Para se candidatar, basta fazer um cadastro no site do "Fã Profissional" ;

; Em seguida, ler atentamente o e-mail de confirmação com os detalhes sobre a seleção presencial, que acontecerá no dia 5 de outubro, a partir das 8h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP);

A seletiva será realizada por ordem de chegada e é sujeita a um limite de 2 mil pessoas;

O processo conta com etapas de dinâmicas de grupo e entrevista com executivos da marca e com profissionais de RH

Segundo a companhia, para ter um bom desempenho no 'job', o "Fã Profissional" só precisa ser quem ele já é: um fã raiz de música. Sua função será aproveitar os show, representar outros fãs e cobrir as apresentações gerando conteúdo junto à Budweiser, pelas redes sociais da marca.

A promoção está aberta a maiores de 25 anos, com disponibilidade para viajar nas datas determinadas no regulamento, disponível no site, e não é necessário realizar compras para participar. A marca ainda destaca que a iniciativa faz parte de uma promoção comercial apresentada de forma lúdica. Não haverá contratação de fato dos consumidores vencedores.

