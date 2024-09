Turnê de Bruno Mars no Brasil ainda tem ingressos disponíveis; veja datas e como comprar

Bruno Mars está quase chegando ao Brasil! Em poucos dias, a tão aguardada turnê do cantor começará no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Após duas memoráveis apresentações no The Town, em 2023, o cantor norte-americano retorna ao país, prometendo emocionar os fãs brasileiros com canções clássicas de sua carreira e novos ritmos. Esta será sua quarta visita ao país, onde ele realizará 14 shows em 5 diferentes cidades.

A ocasião também é especial pela intenção de Bruno em celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, no dia de sua apresentação em São Paulo.

Apoio ao Rio Grande do Sul

Antes do início da turnê, o artista, carinhosamente chamado de Bruninho pelos fãs brasileiros, fará um show beneficente em apoio ao Rio Grande do Sul, que sofreu com intensas chuvas no final de abril.

A apresentação está agendada para 1º de outubro e será exclusiva para aqueles que contribuírem com a campanha da Ação da Cidadania. Portanto, não haverá venda de ingressos para este evento.

Para os outros shows, alguns ingressos ainda estão disponíveis no site da Ticketmaster. De acordo com a Live Nation, uma nova remessa de ingressos foi liberada, e ainda há opções para todas as datas da turnê.

Quais são as datas dos shows de Bruno Mars no Brasil?

4 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

5 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte