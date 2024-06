Lenny Kravitz no Brasil: venda geral de ingressos para show começa nesta segunda

O cantor e produtor Lenny Kravitz confirmou seu retorno ao Brasil com uma apresentação em São Paulo, como parte da turnê mundial Blue Electric Light Tour 2024. Nesta segunda-feira, 24, começa a venda geral de ingressos para o show do artista.

A Blue Electric Light Tour 2024 marca um ano especial para Lenny Kravitz, apelidado pela Billboard de "Lennaissance". Em maio, o músico lançou seu 12º álbum de estúdio, Blue Electric Light (2024), que foi amplamente aclamado pela crítica.

Neste ano, Kravitz também foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, recebeu o "Prêmio Ícone da Música" no People's Choice Awards 2024 e o "Prêmio Ícone da Moda" do CFDA (Council of Fashion Designers of America), destacando sua influência tanto na música quanto na moda.

Lenny Kravitz inicia a turnê Blue Electric Light Tour 2024 em junho, com o primeiro show na Alemanha no dia 23. Após passar pela Europa e pelos Estados Unidos, o artista chega a São Paulo no final do ano. Sua última visita ao Brasil foi em 2019, no festival Lollapalooza.

A turnê promete oferecer aos fãs de todo o mundo apresentações ao vivo imperdíveis, incluindo as novas canções do álbum Blue Electric Light (2024) e clássicos de Kravitz ao longo de sua carreira.

Onde comprar ingressos?

O show será realizado no dia 23 de novembro, no Allianz Parque, em uma coprodução da 30e e Mercury Concerts, com patrocínio do Santander Brasil.

A venda geral dos ingressos começa nesta segunda-feira, 24, às 10h no site da Eventim, e às 11h na bilheteria oficial. Clientes com cartões Santander ainda têm direito a um desconto exclusivo nos ingressos, sujeito à disponibilidade e condições.

Veja os preços