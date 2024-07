Paul McCartney anuncia show extra da turnê 'Got Back' em São Paulo; veja data e ingressos

Paul McCartney, ex-integrante dos Beatles, anunciou um show adicional em São Paulo, marcado para o dia 16 de outubro, no Allianz Parque. Anteriormente, o cantor já havia confirmado apresentações na capital paulista, em 15 de outubro, e em Florianópolis, em 19 de outubro, ambos com ingressos esgotados.

A pré-venda exclusiva para membros do fã-clube cadastrados no site oficial de Paul McCartney ocorrerá na terça-feira, dia 2. A venda geral de ingressos terá início na quarta-feira, dia 3, às 12h, por meio do site da Eventim e nos pontos de venda credenciados nas respectivas cidades.

Após uma série de shows no Brasil no final do ano passado, McCartney retorna à América Latina com a turnê "Got Back". Sua passagem por cinco cidades brasileiras em 2023 resultou na venda de mais de 2 milhões de ingressos, incluindo apresentações em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Além das datas no Brasil, o músico também está programado para se apresentar na Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Na Europa, estão confirmados shows em Paris, Madri, Londres e Manchester.

Quando ocorrerão os shows de Paul McCartney no Brasil?

Em São Paulo, os shows de Paul McCartney estão marcados para os dias 15 e 16 de outubro e serão realizados no Allianz Parque.

Já em Florianópolis, a apresentação está marcada para 19 de outubro, no Estádio da Ressacada.

Veja os valores dos ingressos para os shows de Paul McCartney

A venda para o público geral dos shows de Paul McCartney começará às 12h. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site da Eventim ou nos pontos de venda credenciados nas cidades a partir das 13h.

São Paulo – Allianz Parque

Pista Premium: R$ 495 (meia-entrada) a R$ 990 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia-entrada) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 445 (meia-entrada) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 225 (meia-entrada) a R$ 450 (inteira)

Florianópolis – Estádio Ressacada

Pista Premium: R$ 495 (meia-entrada) a R$ 990 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia-entrada) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Coberta A: R$ 445 (meia-entrada) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Coberta C/D: R$ 445 (meia-entrada) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Descoberta B: R$ 225 (meia-entrada) a R$ 450 (inteira)

Pacote especial

No site, também está disponível o pacote especial Hot Sound para São Paulo e Florianópolis. Nesta modalidade, além de um ingresso para a Pista Premium, o fã poderá assistir à passagem de som de Paul McCartney e usufruir de um serviço de hospitalidade e recepção pré-show.

Além de receber um kit com itens de merchandising oficial da turnê, quem adquirir esse pacote também ganhará uma credencial laminada. Segundo a Eventim, o preço do pacote Hot Sound é de R$ 7,29 mil.