Bauducco quer liderar mercado de pães — e conta com 200 mil pontos de venda para isso

A Bauducco está colocando a mão na massa para se tornar líder na categoria de pães. Conhecida pelos panetones e chocotones tradicionais na época do Natal, a empresa de 72 anos ampliou nos últimos meses a distribuição da sua marca de pães, que já se tornou a principal categoria de produtos da companhia.

"Com a entrada na categoria de pães, a Bauducco aumenta sua frequência de consumo e passa a participar de momentos de consumo em que a marca ainda não atuava, por isso a categoria de pães tem um papel estratégico para nós", diz André Britto, CMO da Bauducco.

Até fevereiro, os produtos da Bauducco estavam disponíveis em 83,8 mil pontos de venda no Sul e Sudeste. A meta da campanha é impulsionar a demanda nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, visando atingir os 200 mil pontos de venda que atualmente oferecem algum produto da marca.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação (ABIP) mostram que o setor registrou um faturamento de R$ 135 bilhões em 2023. E, últimos três anos, o setor apresentou um crescimento de mais de 12%, segundo a Nielsen IQ.

O pão de forma lidera as vendas. Apesar de ser industrializado, o pão da Bauducco tem uma receita exclusiva de fermentação natural. O fermento chamado de massa madre veio da Itália em 1952 e é o mesmo utilizado até hoje na receita de panetone da marca.

"Nossa receita e embalagem selada permitem que o produto fique fresco por mais tempo, três vezes mais do que a média do mercado. O tempo de prateleira maior permite que a gente chegue em mercados que hoje não trabalham com pão de forma", explica o CMO.

A companhia atua na categoria de pães há cinco anos com a marca Bauducco, mas já tinha experiência na fabricação do produto com a marca Visconti, adquirida em 2001.

Como fabricante, a Bauducco já tem 15% da participação de mercado, assumindo a terceira posição nacional em 2022 segundo a NielsenIQ. Britto diz que a marca já é líder em unidades, como fabricante, no pequeno varejo e redes independentes nacionalmente.

Aquisição para liderar

Nos últimos anos, a Bauducco aumentou a produção fábricas localizadas em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e Extrema, em Minas Gerais, para atender à crescente demanda da linha de pães.

"Em 2022, vimos um crescimento de mais 130% das vendas, o que levou a expansão nacional no último ano. Com isso, nos tornamos a maior distribuição do mercado de pão de forma como fabricante", diz o CMO.

Além disso, no ano passado, a empresa adquiriu uma pequena fábrica em Mogi das Cruzes. O valor da compra não foi informado. Responsável pela produção das novas linhas de bisnaguinha, pães de hambúrguer e pães de cachorro-quente, a nova planta vai distribuir os produtos para as regiões Sul e Sudeste num primeiro momento.