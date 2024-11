Carmed e Bauducco lançam hidratante labial com aroma de Chocottone para o Natal

A farmacêutica Cimed e a Bauducco se uniram em uma collab inédita para lançar uma edição especial de Carmed Bauducco Chocottone. O novo hidratante labial chega às farmácias e perfumarias em formato de edição limitada, inspirado no famoso aroma do chocottone. O lançamento visa oferecer uma opção de presente para o Natal e reforçar a presença das marcas no mercado, especialmente entre o público jovem.

O Bauducco Chocottone é um dos itens mais populares da marca de alimentos, presente em cerca de 10 milhões de lares no Brasil, segundo levantamento da Kantar WorldPanel 2023. Em 2023, o produto de chocolate superou as vendas do panetone pela primeira vez em mais de 40 anos.

A Cimed, por sua vez, tem se destacado no mercado de hidratantes labiais, alcançando um faturamento de R$ 400 milhões em 2023, um crescimento de 2000% em relação a 2022. O sucesso das collabs com Carmed impulsionaram o crescimento de mais de 90% no segmento de hidratantes labiais no Brasil.

A aproximação entre as marcas surgiu da intenção de proporcionar aos consumidores um produto que traduzisse a essência do Natal. Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, comenta que a parceria entre Carmed e Bauducco reflete valores comuns, como qualidade e a criação de memórias afetivas, com o objetivo de entregar uma experiência emocional ao consumidor.

A colaboração, para Bauducco, também é parte de seu processo de rejuvenescimento, oferecendo uma nova experiência de Natal para as gerações mais jovens, conforme mostrou reportagem da EXAME.

"A parceria oferece uma nova experiência, que vai além do produto na mesa, e permite que nossos consumidores sintam a essência do Natal em um formato diferente", afirma André Britto, CMO da Bauducco.

Em tom incolor, o Carmed Bauducco Chocottone será vendido por R$ 24,90, com produção limitada. Para promover o lançamento, a Cimed realizará ações interativas nas redes sociais e em espaços físicos.

A primeira ação será um concurso de cartas mágicas, que começa no dia 11 de novembro nas redes sociais de Carmed e de Karla Felmanas. Os participantes poderão escrever uma carta de Natal para concorrer a prêmios, incluindo iPhones, um Nintendo Switch e um tablet, todos acompanhados pelo Carmed Bauducco Chocottone. A campanha também contará com ativações com influenciadores para reforçar a mensagem do Natal como algo mágico, familiar e nostálgico.

Além disso, a marca levará a magia do Natal aos shoppings com uma cabine de fotos e realizará uma ação de trade marketing, customizando a fachada da Drogaria São João, em Gramado, durante o famoso Natal Luz da cidade.