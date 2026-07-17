Como vai funcionar o Clube da Perfumaria, nova aposta do Boticário para discutir tendências

Perfumes O Boticário: novo Clube da Perfumaria quer discutir a cultura olfativa (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 17 de julho de 2026 às 17h21.
Última atualização em 17 de julho de 2026 às 17h23.
Inspirado nas tradicionais confrarias do vinho e da gastronomia, O Boticário anunciou o Clube da Perfumaria, iniciativa que pretende promover encontros periódicos dedicados à discussão sobre tendências, inovação e cultura olfativa. Segundo a empresa, a proposta é criar uma plataforma contínua de troca de conhecimento entre especialistas da indústria, perfumistas, parceiros e formadores de opinião.
A primeira edição foi realizada em Grasse, cidade francesa considerada o berço da perfumaria moderna.
"O Clube da Perfumaria reflete a maturidade que a perfumaria brasileira alcançou nas últimas décadas. Hoje, temos conhecimento, capacidade de inovação e reconhecimento para participar das principais conversas sobre o futuro da categoria, contribuindo não apenas como observadores, mas como protagonistas", avalia Gustavo Dieamant, diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Boticário.
Em conversa com a EXAME, Dieamant destaca que o clube nasce para conectar ciência, criatividade e conhecimento, além de aproximar cada vez mais pessoas da cultura da perfumaria: "Desenvolver grandes fragrâncias é parte da nossa história, mas contribuir para o fortalecimento dessa cultura também faz parte do nosso compromisso."
Na estreia, o foco esteve na evolução da perfumaria floral, reunindo especialistas internacionais e representantes de casas de fragrâncias para discutir tendências como o uso de ingredientes naturais, novas interpretações de matérias-primas clássicas e o crescimento do interesse por narrativas olfativas mais autorais.
"Primeiro, definimos qual tema queremos aprofundar e quais discussões queremos provocar. A partir dessa curadoria, escolhemos o território, os especialistas e as experiências que melhor traduzem esse propósito. Grasse foi a escolha natural para inaugurar o clube porque a primeira edição propunha uma imersão no futuro da perfumaria floral e não existe lugar mais simbólico para essa conversa", diz Dieamant.
Foi na volta de uma viagem à Grasse, há mais de 20 anos, que o fundador do Grupo Boticário, Miguel Krigsner, criou o clássico Lily, lançado em 2006.
Para os próximos encontros, novos comportamentos, tecnologias, ingredientes e movimentos culturais devem pautar as conversas.
Ao contrário do que o nome pode sugerir, o Clube da Perfumaria não funcionará, pelo menos neste primeiro momento, como um programa aberto ao consumidor.
No entanto, Dieamant reforça que o consumidor está cada vez mais interessado em compreender o que existe por trás da criação de uma fragrância, desde a escolha dos ingredientes até os processos criativos.
"À medida que a plataforma amadurecer, vamos avaliar formatos que permitam ampliar esse diálogo e levar essa experiência para um público cada vez maior."