Como vai funcionar o Clube da Perfumaria, nova aposta do Boticário para discutir tendências

Inspirado nas tradicionais confrarias do vinho e da gastronomia, O Boticário anunciou o Clube da Perfumaria, iniciativa que pretende promover encontros periódicos dedicados à discussão sobre tendências, inovação e cultura olfativa. Segundo a empresa, a proposta é criar uma plataforma contínua de troca de conhecimento entre especialistas da indústria, perfumistas, parceiros e formadores de opinião.

A primeira edição foi realizada em Grasse, cidade francesa considerada o berço da perfumaria moderna.

"O Clube da Perfumaria reflete a maturidade que a perfumaria brasileira alcançou nas últimas décadas. Hoje, temos conhecimento, capacidade de inovação e reconhecimento para participar das principais conversas sobre o futuro da categoria, contribuindo não apenas como observadores, mas como protagonistas", avalia Gustavo Dieamant, diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Boticário.

Em conversa com a EXAME, Dieamant destaca que o clube nasce para conectar ciência, criatividade e conhecimento, além de aproximar cada vez mais pessoas da cultura da perfumaria: "Desenvolver grandes fragrâncias é parte da nossa história, mas contribuir para o fortalecimento dessa cultura também faz parte do nosso compromisso."

Gustavo Dieamant, diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Boticário (Divulgação)

Sem roteiro definido

Segundo o executivo, os encontros não terão um formato fixo, nem acontecerão necessariamente fora do Brasil. A empresa também não estabeleceu uma periodicidade para o Clube da Perfumaria. O que vai definir quando e como será cada experiência é o tema a ser explorado no encontro.

Na estreia, o foco esteve na evolução da perfumaria floral, reunindo especialistas internacionais e representantes de casas de fragrâncias para discutir tendências como o uso de ingredientes naturais, novas interpretações de matérias-primas clássicas e o crescimento do interesse por narrativas olfativas mais autorais.

"Primeiro, definimos qual tema queremos aprofundar e quais discussões queremos provocar. A partir dessa curadoria, escolhemos o território, os especialistas e as experiências que melhor traduzem esse propósito. Grasse foi a escolha natural para inaugurar o clube porque a primeira edição propunha uma imersão no futuro da perfumaria floral e não existe lugar mais simbólico para essa conversa", diz Dieamant.

Foi na volta de uma viagem à Grasse, há mais de 20 anos, que o fundador do Grupo Boticário, Miguel Krigsner, criou o clássico Lily, lançado em 2006.

Para os próximos encontros, novos comportamentos, tecnologias, ingredientes e movimentos culturais devem pautar as conversas.

Público ainda não participa

Ao contrário do que o nome pode sugerir, o Clube da Perfumaria não funcionará, pelo menos neste primeiro momento, como um programa aberto ao consumidor.

No entanto, Dieamant reforça que o consumidor está cada vez mais interessado em compreender o que existe por trás da criação de uma fragrância, desde a escolha dos ingredientes até os processos criativos.

"À medida que a plataforma amadurecer, vamos avaliar formatos que permitam ampliar esse diálogo e levar essa experiência para um público cada vez maior."