Hering transforma 'Tardezinha' em 'Tarde da Noite' para campanha do Dia dos Pais com Thiaguinho

A Hering apresentou sua campanha especial para o Dia dos Pais com o cantor Thiaguinho, pai de Bento, que completa 1 ano em setembro. Criada pela AlmapBBDO, a peça traz o conceito "Tarde da Noite", uma brincadeira com a mudança na rotina do artista após a chegada do filho.

Conhecido por uma agenda intensa de shows, incluindo a turnê "Tardezinha", Thiaguinho aparece no vídeo em outro contexto, cuidando do filho madrugada adentro, reforçando a ideia de que o tempo em família passou a ocupar o centro de sua vida.

A trilha sonora é uma versão acústica de "Ainda Bem", música do próprio cantor.

"Nesta campanha, celebramos uma paternidade construída na presença e no afeto, com o objetivo de reforçar nossa conexão com momentos que fazem parte da rotina de diferentes gerações e consolidando nosso papel como uma marca presente no dia a dia dos consumidores por meio de peças essenciais, versáteis e atemporais", explica Fernando Porto, CCO da Hering.

O simbolismo dos peixinhos

A Hering tem como símbolo dois peixinhos. Coincidentemente, Thiaguinho é casado com a empresária Carol Peixinho. Assim, Bento também é Peixinho. O fato, claro, não passou despercebido pela equipe criativa da campanha.

“Thiaguinho caiu como uma luva para esta campanha de Dia dos Pais da Hering. Além de ser um paizão, ainda carrega dois peixinhos no peito: a Carol Peixinho e o Bento Peixinho”, comenta Philippe Degen, diretor executivo de criação da AlmapBBDO.

Esta é a primeira campanha de Thiaguinho como embaixador da Hering desde o anúncio da parceria, em maio.