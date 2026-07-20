Geração Z guarda mais dinheiro para as férias do que para a aposentadoria

Um levantamento recente do JP Morgan Asset Management revela que uma parcela expressiva da Geração Z, composta por jovens entre 18 e 29 anos, está priorizando economizar para viagens em vez de poupar para a aposentadoria. Quase metade desse grupo coloca férias à frente do planejamento de longo prazo, segundo o relatório divulgado pelo Yahoo! Finance.

Além disso, pagar dívidas estudantis e construir fundos de emergência são prioridades muito mais imediatas do que o acúmulo de recursos para os anos dourados.

A explicação, apontam os analistas do JP Morgan, está no pouco entendimento sobre os benefícios de começar a investir cedo, especialmente em relação aos juros compostos, e na pressão de necessidades financeiras imediatas.

“Dívidas parecem urgentes, enquanto a aposentadoria é distante, o que facilita adiar a poupança”, afirma Alyson Frost, chefe de insights de aposentadoria da gestora.

O estudo também mostra que esse comportamento não é exclusivo da Geração Z. A maioria dos trabalhadores de todas as idades reconhece que deveria contribuir mais para seus planos de previdência privada, mas muitos priorizam a criação de reservas de emergência ou o pagamento de dívidas. Cerca de 30% dos entrevistados também colocam viagens ou lazer acima da aposentadoria, enquanto 10% cortaram ou reduziram contribuições devido ao aumento do custo de vida.

Outro ponto preocupante é o uso dos planos de aposentadoria como fonte de liquidez de curto prazo. Uma em cada quatro pessoas já recorreu a empréstimos ou retiradas antecipadas de seus fundos, e 19% planejam fazer o mesmo. O objetivo principal dessas retiradas é cobrir despesas inesperadas, comprar um imóvel, quitar dívidas de cartão, ajudar familiares ou arcar com custos de saúde, segundo Frost.

O relatório ainda indica que mais da metade dos participantes não sabe quanto precisa economizar anualmente para garantir uma aposentadoria confortável e quase dois terços gostariam de delegar totalmente a gestão de seus recursos a profissionais financeiros. Entre os que contribuem, apenas 11% ajustam o valor conforme suas necessidades futuras, enquanto 10% seguem o percentual inicial automático do plano.

Para especialistas, essa lacuna de conhecimento e a pressão orçamentária diária impactam diretamente a capacidade de acumular patrimônio para a aposentadoria. Como regra prática, os consultores sugerem acumular pelo menos o equivalente a um salário aos 30 anos, três vezes aos 40, seis vezes aos 50, oito vezes aos 60 e dez vezes ao se aposentar, considerando idade de 67 anos. A contribuição anual recomendada é de 12% a 15% da renda, incluindo participação do empregador.

Apesar da percepção de urgência em outros gastos, grande parte da Geração Z ainda mantém planos de aposentadoria, embora com expectativas de se aposentar mais cedo. Quase 30% esperam sair do trabalho antes dos 65 anos, e dois terços destes planejam se aposentar antes dos 60, contraste com a realidade atual de aposentados, onde 70% deixaram o trabalho antes dos 65 e 30% antes dos 60.