Reserva é a primeira marca masculina do Brasil a criar uma linha de paternidade

Em um ambiente onde novas parcerias surgem diariamente para disputar atenção, a Reserva decidiu aprofundar uma relação que já existe. Neste Dia dos Pais, a marca amplia sua colaboração com a Safety 1st e reforça uma estratégia construída ao longo dos últimos anos em torno da economia do cuidado.

A iniciativa, criada em 2023, conecta produto, comunicação e posicionamento em um momento em que a discussão sobre o papel dos pais na criação dos filhos ganha força. Mais do que unir duas marcas, a parceria busca refletir uma transformação cultural que vem redefinindo a forma como a paternidade é vivida e percebida.

“Em um cenário em que muitas collabs nascem apenas de oportunidades comerciais, buscamos construir projetos que materializam esse propósito e ampliam a conversa sobre novas masculinidades e paternidade ativa”, diz Joana Bittencourt, diretora de Marca da Reserva.

Quando o propósito sustenta a parceria

A parceria entre Reserva e Safety 1st nasceu quando a companhia decidiu expandir sua atuação para além do vestuário masculino e criar uma linha voltada ao universo da paternidade. Segundo a marca, foi a primeira iniciativa desse tipo dentro do segmento de moda masculina no Brasil.

A estratégia acompanha mudanças observadas no comportamento das famílias brasileiras. Um estudo da Globo Gente, realizado em parceria com a Sintonia com a Sociedade, mostra que 93% dos brasileiros consideram a família um dos principais valores de suas vidas.

Outra pesquisa, desta vez do Datafolha, aponta que 76% acreditam que os cinco dias de licença-paternidade previstos pela legislação são insuficientes, indicando uma expectativa crescente por uma participação mais ativa dos pais na rotina familiar.

Para a Reserva, esse contexto ajuda a explicar por que o cuidado passou a ser tratado não apenas como uma pauta social, mas também como um território de marca. A empresa oferece licença-paternidade estendida de 45 dias para seus colaboradores e afirma buscar coerência entre as mensagens que comunica ao mercado e as práticas adotadas internamente.

Tal Pai, Tal Filho: nova coleção da Reserva, que aposta na conexão entre gerações, chega às lojas físicas e ao e-commerce da marca a partir de 14 de julho. (Reserva/Divulgação)

O cuidado como território de marca

A nova fase da parceria ganha visibilidade por meio da campanha de Dia dos Pais, criada sob o conceito “Quem cuida, ama”. O filme é estrelado por Rodrigo Calazans, empresário e marido da influenciadora e chef Isa Scherer, ao lado dos filhos gêmeos do casal. A narração fica por conta do ator Rodrigo Santoro, embaixador da Reserva e pai de duas meninas.

A campanha procura reforçar a ideia de que o cuidado faz parte da experiência da paternidade e está presente em atividades cotidianas que vão da organização da rotina ao acompanhamento dos primeiros anos de vida dos filhos.

“Crescemos ouvindo que pai ajuda. Mas ajudar é o que alguém faz quando a responsabilidade é do outro. Acreditamos que ser pai é cuidar, estar presente e compartilhar a construção da vida dos filhos desde o primeiro momento. Foi essa visão que inspirou tanto a nossa parceria com a Safety 1st, há quase três anos, quanto a campanha deste ano”, diz Bittencourt.

A mensagem também se materializa nos produtos desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas. A linha reúne itens voltados à rotina de famílias com bebês e crianças pequenas, incluindo mochila para paternidade, bolsa organizadora, canguru, carrinho de bebê e cadeira multifuncional.

Além da coleção criada com a Safety 1st, a Reserva também lança uma nova edição da linha Tal Pai, Tal Filho, que chega às lojas físicas e ao e-commerce da marca a partir de 14 de julho.