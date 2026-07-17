Reserva é a primeira marca masculina do Brasil a criar uma linha de paternidade

Campanha de Dia dos Pais da Reserva: filme é protagonizado por Rodrigo Calazans, empresário e marido da influenciadora e chef Isa Scherer, ao lado dos filhos gêmeos do casal (RESERVA/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 17 de julho de 2026 às 17h23.
Última atualização em 17 de julho de 2026 às 17h23.
Em um ambiente onde novas parcerias surgem diariamente para disputar atenção, a Reserva decidiu aprofundar uma relação que já existe. Neste Dia dos Pais, a marca amplia sua colaboração com a Safety 1st e reforça uma estratégia construída ao longo dos últimos anos em torno da economia do cuidado.
A iniciativa, criada em 2023, conecta produto, comunicação e posicionamento em um momento em que a discussão sobre o papel dos pais na criação dos filhos ganha força. Mais do que unir duas marcas, a parceria busca refletir uma transformação cultural que vem redefinindo a forma como a paternidade é vivida e percebida.
“Em um cenário em que muitas collabs nascem apenas de oportunidades comerciais, buscamos construir projetos que materializam esse propósito e ampliam a conversa sobre novas masculinidades e paternidade ativa”, diz Joana Bittencourt, diretora de Marca da Reserva.
A parceria entre Reserva e Safety 1st nasceu quando a companhia decidiu expandir sua atuação para além do vestuário masculino e criar uma linha voltada ao universo da paternidade. Segundo a marca, foi a primeira iniciativa desse tipo dentro do segmento de moda masculina no Brasil.
A estratégia acompanha mudanças observadas no comportamento das famílias brasileiras. Um estudo da Globo Gente, realizado em parceria com a Sintonia com a Sociedade, mostra que 93% dos brasileiros consideram a família um dos principais valores de suas vidas.
Outra pesquisa, desta vez do Datafolha, aponta que 76% acreditam que os cinco dias de licença-paternidade previstos pela legislação são insuficientes, indicando uma expectativa crescente por uma participação mais ativa dos pais na rotina familiar.
Para a Reserva, esse contexto ajuda a explicar por que o cuidado passou a ser tratado não apenas como uma pauta social, mas também como um território de marca. A empresa oferece licença-paternidade estendida de 45 dias para seus colaboradores e afirma buscar coerência entre as mensagens que comunica ao mercado e as práticas adotadas internamente.
A nova fase da parceria ganha visibilidade por meio da campanha de Dia dos Pais, criada sob o conceito “Quem cuida, ama”. O filme é estrelado por Rodrigo Calazans, empresário e marido da influenciadora e chef Isa Scherer, ao lado dos filhos gêmeos do casal. A narração fica por conta do ator Rodrigo Santoro, embaixador da Reserva e pai de duas meninas.
A campanha procura reforçar a ideia de que o cuidado faz parte da experiência da paternidade e está presente em atividades cotidianas que vão da organização da rotina ao acompanhamento dos primeiros anos de vida dos filhos.
“Crescemos ouvindo que pai ajuda. Mas ajudar é o que alguém faz quando a responsabilidade é do outro. Acreditamos que ser pai é cuidar, estar presente e compartilhar a construção da vida dos filhos desde o primeiro momento. Foi essa visão que inspirou tanto a nossa parceria com a Safety 1st, há quase três anos, quanto a campanha deste ano”, diz Bittencourt.
A mensagem também se materializa nos produtos desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas. A linha reúne itens voltados à rotina de famílias com bebês e crianças pequenas, incluindo mochila para paternidade, bolsa organizadora, canguru, carrinho de bebê e cadeira multifuncional.
Além da coleção criada com a Safety 1st, a Reserva também lança uma nova edição da linha Tal Pai, Tal Filho, que chega às lojas físicas e ao e-commerce da marca a partir de 14 de julho.