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2027 é o ano da tokenização, dizem executivos de Evertec e BBChain

Podcast discute o que realmente vale a pena ser tokenizado para trazer mais eficiência no mercado

André Carneiro, CEO da BBChain, e Thiago Iglesias, head da Torq

André Carneiro, CEO da BBChain, e Thiago Iglesias, head da Torq

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 20 de julho de 2026 às 09h30.

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A tokenização já passou da fase do hype e agora a grande questão é: em quais áreas essa tecnologia realmente pode revolucionar? Será que veremos produtos financeiros tradicionais, como CRIs, migrando para o blockchain sem perder sua estrutura regulatória?

No episódio de hoje, recebemos André Carneiro, CEO da BBChain, e Thiago Iglesias, Head da Torq, hub de inovação da Evertec. A Evertec, empresa porto-riquenha de tecnologia financeira, adquiriu participação majoritária na BBChain em maio deste ano. Juntos, os convidados explicam como a tokenização pode transformar o mercado, trazendo eficiência e novas possibilidades sem perder segurança e regulação. Assista ao vídeo acima.

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