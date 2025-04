As inovações que devem transformar nossas vidas nos próximos cinco anos

Estamos vivendo em uma época de rápidas transformações tecnológicas que afetam praticamente todos os aspectos da nossa vida. E, com os crescentes investimentos em inovação, como apontam dados da Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação (P&D Brasil), que estimam que suas associadas devem investir aproximadamente R$ 16 bilhões até 2026 nessa agenda, a tendência é que as novas tecnologias mudem ainda mais a sociedade nos próximos anos.

Uma das áreas que já está impactando o mundo e deve evoluir exponencialmente é a telemedicina avançada, responsável por revolucionar a forma como acessamos cuidados de saúde. Segundo pesquisa da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), foram realizadas mais de 30 milhões de consultas remotas no país em 2023, representando um aumento de 172% em comparação aos 11 milhões registrados entre 2020 e 2022.

Com a tecnologia se expandindo, é possível se consultar com médicos sem sair de casa, o que é especialmente útil para quem vive em áreas remotas ou possui dificuldades de locomoção, além da possibilidade de compartilhar exames e dados em tempo real, facilitando diagnósticos mais rápidos e precisos e o cuidado de doenças crônicas.

Além disso, a utilização de inteligência artificial na análise de dados médicos tem melhorado a eficácia dos tratamentos, visto que as máquinas são capazes de revisar milhares de casos em minutos e recomendar opções baseadas em estatísticas e evidências.

As plataformas de telemedicina também estão cada vez mais integradas a dispositivos como smartphones e smartwatches com o objetivo de monitorar a saúde dos pacientes e enviar atualizações automáticas para os médicos. A telemedicina avançada, portanto, promete tornar o cuidado com a saúde mais acessível e eficiente.

Outra inovação que está se popularizando são os veículos autônomos, que representam um marco na evolução do transporte moderno. Uma das maiores vantagens trazidas por eles é a redução de acidentes de trânsito, pois os sistemas conseguem tomar decisões em tempo real e reagir mais rápido do que os motoristas, minimizando o erro humano – que, vale lembrar, é uma das principais causas de acidentes.

Nos próximos anos, devemos ter melhorias tecnológicas que tornem esse tipo de carro mais seguro, eficiente e acessível para a população. Porém, para viabilizar o seu uso, a infraestrutura das cidades precisará ser adaptada, o que inclui redes inteligentes e sistemas de comunicação que permitam aos veículos “conversar” entre si e com o ambiente ao redor. Nesse cenário, a implementação de conectividade 5G é um passo importante e deve melhorar a mobilidade urbana.

Os agentes de inteligência artificial também estão emergindo como uma revolução silenciosa que transformará a forma como trabalhamos e interagimos com o mundo digital. Diferente das gerações anteriores de IA, que apenas forneciam respostas e insights, os novos agentes de IA são capazes de realizar tarefas de forma autônoma, conectando-se a sistemas corporativos para executar ações, automatizar fluxos de trabalho e reduzir significativamente a carga operacional de empresas e profissionais.

Eles já estão sendo usados em setores como atendimento ao cliente, gestão financeira e operações industriais, mas o futuro reserva aplicações ainda mais sofisticadas. Empresas estão utilizando esses agentes para otimizar processos internos, integrar múltiplas fontes de dados e até mesmo antecipar problemas antes que eles aconteçam. No dia a dia, isso significa menos tempo gasto em tarefas burocráticas e mais espaço para criatividade e inovação.

A energia solar portátil é outra inovação que está se tornando cada vez mais comum e acessível e pode transformar a maneira como consumimos energia fora de casa. Já temos dispositivos como carregadores solares de bolso e pequenas baterias solares, que estão sendo usados em acampamentos, caminhadas e viagens.

A praticidade desses dispositivos é um dos seus principais benefícios, pois eles permitem carregar os aparelhos sem depender de uma tomada elétrica, apenas utilizando a luz do sol, sendo especialmente útil em locais afastados ou em situações de emergência. Além disso, a energia solar portátil é uma opção sustentável que reduz a dependência de fontes de energia tradicionais.

No futuro, acredito que veremos ainda mais avanços nessa área. A eficiência das células solares segue evoluindo, o que aumentará a capacidade de carga desses dispositivos e possibilitará uma integração com outros objetos, como mochilas com painéis solares embutidos ou roupas inteligentes capazes de armazenar energia solar durante o dia.

Esses são apenas alguns exemplos de inovações que estão sendo desenvolvidas e prometem mudar totalmente nosso dia a dia. É claro que ainda existem desafios e barreiras a serem ultrapassadas para que elas de fato possam ser totalmente efetivas e acessadas por toda a população, mas o mesmo era dito sobre os smartphones e a IA generativa anos atrás, e agora eles já estão tão integrados ao nosso cotidiano que é até difícil imaginar a vida sem eles.