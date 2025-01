7 profissões para quem quer trabalhar com inteligência artificial aplicada à saúde

Com o avanço da inteligência artificial (IA) no setor de saúde, novas profissões estão surgindo para atender à demanda por tecnologia em diagnósticos, tratamentos e gestão hospitalar. Áreas como machine learning, análise de dados biomédicos e robótica médica oferecem oportunidades para profissionais que desejam unir tecnologia e medicina. Conheça sete carreiras promissoras para quem quer atuar nessa interseção entre inovação e cuidado com a saúde. 1. Engenheiro de Machine Learning na Saúde

Responsável por desenvolver algoritmos que permitem que sistemas aprendam a partir de dados médicos, aprimorando diagnósticos e tratamentos. Esses profissionais podem atuar em hospitais, clínicas médicas, laboratórios de pesquisa e empresas de tecnologia focadas em soluções para a saúde.

Média salarial: R$ 6.750 mensais

2. Cientista de Dados Biomédicos

Coleta e analisa grandes volumes de dados clínicos para extrair insights que auxiliam na tomada de decisões médicas. Atuam em centros de pesquisa, universidades, hospitais e empresas farmacêuticas, contribuindo para o desenvolvimento de novas terapias e melhoria dos cuidados com os pacientes.

Média salarial: R$ 4.723 mensais

3. Especialista em Processamento de Linguagem Natural (NLP) na Saúde

Desenvolve sistemas que interpretam e geram linguagem natural, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. Esses especialistas trabalham em empresas de tecnologia, startups de saúde digital e instituições médicas que buscam aprimorar a interação humano-computador.

Média salarial: R$ 12.018

4. Engenheiro de Robótica Médica

Projeta e implementa robôs para procedimentos médicos, como cirurgias assistidas, aumentando a precisão e reduzindo riscos. Atuam em hospitais, centros cirúrgicos avançados e empresas que desenvolvem tecnologias robóticas para a medicina.

Média salarial: R$ 6.750 mensais

5. Analista de Big Data em Saúde

Gerencia e interpreta vastos conjuntos de dados de saúde para identificar tendências e melhorar a eficiência dos serviços médicos. Esses analistas podem trabalhar em hospitais, operadoras de planos de saúde e órgãos governamentais, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Média salarial: R$ 3.000 a R$ 7.000

6. Bioinformata

Utiliza técnicas de IA para analisar dados biológicos, auxiliando em pesquisas genéticas e no desenvolvimento de terapias personalizadas. Atuam em institutos de pesquisa, universidades e empresas de biotecnologia, contribuindo para avanços na medicina personalizada.

Média salarial: R$ 6.750 mensais

7. Desenvolvedor de Aplicativos de Saúde com IA

Cria aplicativos que utilizam IA para monitoramento de saúde, diagnósticos preliminares e gestão de tratamentos. Esses desenvolvedores trabalham em startups de saúde digital, empresas de tecnologia e instituições médicas que buscam inovar no cuidado ao paciente.

Média salarial: R$ 6.750 mensais

Por que vale a pena trabalhar com IAs?

A IA está transformando diversos setores, e na saúde, seu impacto é particularmente significativo.

Profissionais nessa área têm a oportunidade de contribuir para avanços que salvam vidas, melhoram a qualidade dos cuidados médicos e tornam os sistemas de saúde mais eficientes. Além disso, a demanda por especialistas em IA está em crescimento, oferecendo carreiras promissoras e bem remuneradas.

Como a inteligência artificial pode impactar o setor de saúde?

A IA auxilia em diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e na otimização de processos hospitalares.

Por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar imagens médicas para detectar doenças em estágios iniciais, enquanto sistemas de NLP facilitam a documentação clínica e melhoram a comunicação entre médicos e pacientes.

Além disso, as previsões para os próximos anos são otimistas. Estima-se que o mercado global de IA na saúde, avaliado em US$ 10,94 bilhões em 2024, atinja US$ 15,48 bilhões em 2025, com projeções de crescimento para US$ 256,53 bilhões até 2033, refletindo uma taxa d e crescimento anual composta de 41,5% nesse período.

A Inteligência Artificial também está sendo utilizada para otimizar processos hospitalares, como a gestão de leitos e o agendamento de procedimentos, aumentando a eficiência operacional.

A expectativa é que, até 2025, essas tecnologias estejam ainda mais integradas ao cotidiano das instituições de saúde, melhorando a experiência tanto de profissionais quanto de pacientes.

No Brasil, a tendência é semelhante. Uma pesquisa indica que 76% dos CEOs de saúde no país pretendem investir em IA nos próximos 12 meses, visando aprimorar a qualidade do atendimento, aumentar a precisão dos diagnósticos e reduzir custos.

Por que você deve saber disso?

Compreender as oportunidades que a IA oferece no setor de saúde é essencial para profissionais que desejam se destacar em um mercado em constante evolução.

Estar informado sobre essas profissões permite que você escolha uma carreira alinhada às tendências tecnológicas e contribua para melhorias significativas na área da saúde.