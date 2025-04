Pix: tecnologia brasileira em outros países; entenda como o Brasil virou referência

Como o Brasil está lidando com a evolução das tecnologias financeiras? O Pix, por exemplo, virou um modelo de sucesso internacional, sendo usado até fora do Brasil. Mas o que mais está sendo feito para digitalizar o setor financeiro e manter a competitividade no mercado global?

Para explicar esses desafios e as oportunidades que estão surgindo, Luciano Sobral, sócio da Capco Brasil, participou da última edição do podcast do Future of Money. Ele nos explicou como o Brasil está se posicionando como líder em inovação financeira e o que o futuro reserva para a digitalização dos serviços bancários e da indústria como um todo. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

