Em tentativa de se restabelecer no mercado, Cruise firma parceria com a Uber para carros autônomos

A Uber anunciou que, a partir de 2025, clientes poderão utilizar carros autônomos da Cruise por meio de sua plataforma de transporte. De acordo com a Bloomberg, a parceria entre as duas empresas, que se estenderá por vários anos, permitirá que os usuários do Uber escolham veículos autônomos da Cruise ao solicitar corridas qualificadas na cidade de São Francisco, Estados Unidos. A expectativa é de que essa integração revolucione o setor de transporte urbano, oferecendo uma alternativa aos veículos tradicionais, além de um novo nível de comodidade e inovação.

A Cruise, uma subsidiária da General Motors, está enfrentando desafios significativos para reestabelecer sua posição no mercado. Em outubro, a empresa foi obrigada a interromper suas operações após um incidente grave envolvendo um de seus veículos. O carro, que estava operando sem motorista, atropelou e arrastou um pedestre, resultando em ferimentos graves que mantiveram a vítima hospitalizada por meses. A administração anterior da Cruise foi duramente criticada por não lidar adequadamente com a situação, o que levou as autoridades reguladoras da Califórnia a suspenderem a licença de operação da empresa. As autoridades alegaram que a Cruise não foi transparente ao fornecer informações completas sobre o incidente, o que agravou ainda mais a situação da empresa no mercado.

Com o anúncio da parceria com a Uber, a Cruise busca recuperar sua imagem e confiança junto ao público e reguladores. A empresa está se esforçando para retomar as operações com veículos totalmente autônomos ainda este ano, com planos de começar a cobrar tarifas por essas corridas no início de 2025.

Queda nas ações

No mercado financeiro, a reação ao anúncio da parceria foi negativa para a Uber. As ações da empresa caíram até 4,4% no pregão após o fechamento do mercado na última quinta-feira, 22, atingindo o valor de US$ 70,05, o equivalente a R$ 383,87. A queda reflete a preocupação dos investidores com os riscos associados à integração de veículos autônomos em larga escala, especialmente considerando o histórico recente da Cruise. Apesar disso, a Uber está confiante de que essa parceria representa um passo importante para o futuro do transporte urbano, permitindo que a empresa se posicione como líder em inovação tecnológica.

A Uber informou que o serviço de carros autônomos começará a ser oferecido no início do próximo ano, em uma única cidade dos Estados Unidos, cujo nome não foi revelado. A escolha de um único mercado para o lançamento inicial permite que a empresa teste a viabilidade da tecnologia em um ambiente controlado antes de expandir para outras regiões. Essa abordagem cautelosa é vista como essencial para garantir que a transição para veículos autônomos seja feita de forma segura e eficiente, minimizando os riscos tanto para os passageiros quanto para a empresa.