Após molho Big Mac, McDonald’s vai vender pote de molho cheddar

Depois de vender o molho molho especial do Big Mac de forma separada, o McDonald’s irá vender outro de seus itens secretos do cardápio. A partir de hoje, 8, os fãs do Cheddar podem comprar o molho usado no hambúrguer nas unidades da rede de fast food.

Os consumidores poderão adquirir o pote de Cheddar pelo preço sugerido de R$5,90 com qualquer McOferta, ou separadamente, pelo preço sugerido de R$14,90. O item chegará aos restaurantes entre 8 e 15 de dezembro. A ideia é que os consumidores mergulhem itens como nuggets, batatas fritas e até o sanduíche no pote de molho.

A embalagem de 100g será vendida separadamente para os fãs do Cheddar McMelt, o segundo sanduíche mais vendido na rede, perdendo apenas para o Big Mac. O sanduíche, que começou com uma promoção sazonal nos anos 1990, foi incorporado ao cardápio fixo do McDonald’s no país. De acordo com a rede de fast food, o hambúrguer, com cheddar derretido e cebola grelhada no molho shoyu, foi responsável por popularizar o consumo de queijos tipo cheddar por aqui. Hoje, Argentina e Uruguai também oferecem o sanduíche.

“Desde abril, tivemos um aumento de 150% no número de menções de clientes afirmando que estavam com saudade de consumir o Cheddar McMelt. Além disso, ao anunciarmos a venda do molho especial do Big Mac, recebemos milhares de pedidos para que o Cheddar do Méqui também fosse vendido separadamente” explica João Branco, diretor de marketing do McDonald’s Brasil.

A rede começou a vender o “molho especial” do Big Mac em frascos de 190g ou potes de 23g em setembro, também por pedido dos consumidores.